Il sorpasso è realtà: l'Italia batte l'Ungheria, la supera in classifica e chiude al primo posto il proprio raggruppamento, approdando per la seconda volta consecutiva alla Final Four di Nations League. Finisce 2-0 per la nazionale di Mancini, che si impone grazie a un gol per tempo: Raspadori, sempre lui, nel primo e poi Dimarco nella ripresa. Una bella prova di forza, di personalità, di qualità superiore rispetto a un avversario volenteroso, ma meno avvezzo a serate del genere. L'Italia gioca meglio nella prima frazione, trova il vantaggio, raddoppia dopo l'intervallo e nel mezzo viene salvata da un prodigioso Donnarumma, autore di tre parate in serie nella stessa azione e, in generale, di una prestazione da muro. L'Italia chiude dunque a 11 punti, lasciando l'Ungheria a 10. La Final Four si giocherà il prossimo anno, nel giugno del 2023, con ogni probabilità in Olanda. E Bonucci e compagni proveranno a vincerla, dopo essersi fermati in semifinale nella scorsa edizione.

Tabellino

Ungheria-Italia 0-2 (primo tempo 0-1)

Ungheria (3-4-2-1): Gulacsi; Orban, At. Szalai, Lang; Fiola, Schafer, Nagy (46' Styles), Kerkez (57' Gazgad); Nego (75' Bolla), Szoboszlai (85' Kleinheisler); Ad. Szalai (75' Adam). Ct. Rossi

Italia (3-5-2): Donnarumma; Toloi, Bonucci, Acerbi (46' Bastoni); Di Lorenzo (90' Mazzocchi), Barella, Jorginho (73' Pobega), Cristante, Diimarco; Gnonto (66' Gabbiadini), Raspadori (72' Scamacca). All. Mancini

Arbitro: Benoit Bastien (Francia)

Gol: 27' Raspadori, 52' Dimarco

Ammoniti: Acerbi, Ad. Szalai, Fiola

Espulsi: nessuno

La cronaca in 8 momenti chiave

5' – Tiro-cross insidioso di Cristante, Gulacsi si lascia incredibilmente sfuggire il pallone, che viene allontanato sulla linea da Attila Szalai.

27' – GOL DELL'ITALIA. Errore clamoroso nel retropassaggio di Szoboszlai, Raspadori approfitta del pressing di Gnonto su Gulacsi e a porta vuota mette dentro.

Giacomo Raspadori esulta durante Ungheria-Italia - Nations League 2022-23 Credit Foto Getty Images

31' – Apertura a destra di Raspadori per Di Lorenzo, stupendo stop a rientrare di quest'ultimo e sinistro a giro che sfiora il secondo palo.

41' – Punizione tagliata di Szoboszlai, Donnarumma manca l'uscita, Orban rimette in mezzo per Attila Szalai che a porta semivuota non riesce a coordinarsi.

50' – Primo tiro di Nego, secondo di Styles e terzo di Adam Szalai da un metro, tutti respinti da Donnarumma, che alla fine si salva in angolo. Semplicemente mostruoso il portiere azzurro in quest'occasione.

52' – GOL DELL'ITALIA. Gran tocco dentro di Barella per Cristante, che davanti a Gulacsi tocca in mezzo: sul secondo palo arriva Dimarco, che a porta vuota spara sotto la traversa. 0-2.

55' – Nego scodella dal fondo per Styles, che sul secondo palo indirizza di testa verso la porta semivuota: Donnarumma è ancora super, stavolta con i piedi.

89' – Dimarco incrocia da dentro l'area, Gulacsi si salva come può e Scamacca, da posizione defilata, spara contro l'esterno della rete.

Il momento social

Il migliore

Gianluigi DONNARUMMA - Sale in cattedra nella ripresa con 5 parate clamorose, almeno due delle quali apparentemente impossibili. Monumentale e decisivo.

Il peggiore

Dominik SZOBOSZLAI - Sanguinoso l'errore nel retropassaggio che consente a Raspadori di trovare lo 0-1. Prova a rifarsi in fase di creazione del gioco, ma senza successo.

Mancini: "Il calcio è emozione, i fischi possono anche capitare"

