Alessandro Florenzi lascia il ritiro della Nazionale dopo la sfida con l'Inghilterra . Il giocatore del Milan, infatti, deve tornare per l'ennesima volta sotto i ferri e lo rivela tramite una storia di Instagram.

Ad

Torno a Roma per un piccolo intervento non legato al calcio programmato da mesi... Dispiace lasciare questo gruppo straordinario... Forza Azzurri!

UEFA Nations League Mancini: "Pellegrini non è Totti, ma può diventare strepitoso" 3 ORE FA

Dunque non si tratta dei soliti problemi alle ginocchia, per fortuna, ma di qualcos'altro che, se programmato da lungo tempo, non implica problemi di salute particolarmente preoccupanti da parte del romano. I tifosi dell'Italia e del Milan, dunque, possono stare tranquilli.

Mancini: "Stupito da questa Italia, ma ci manca il gol"

UEFA Nations League Mancini: "Stupito da questa Italia, ma ci manca il gol" 3 ORE FA