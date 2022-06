Dalla fama alla fame potrebbe essere il titolo che spiega la cesura tra Londra e Bologna, fra lo 0-3 con l’Argentina, persino imbarazzante, e l’1-1 con la Germania, persino incoraggiante . Calma e sangue freddo. Gli italiani cavalcano gli eccessi come i surfisti le onde delle Hawaii: non sempre, però, con lo stesso stile. Rispetto a Wembley, dieci cambi, sei deb e una recita che, con il lessico del Novecento, avremmo definito «volitiva».

Scritto che il risultato è tutto, e molto gira attorno ai centimetri «europei» di Marko Arnautovic e ai rigori «mondiali» di Jorginho, dal loggione sorge spontanea una domanda: caro ct, perché ‘sta botta di fegato solo adesso, a babbo morto e Qatar sepolto? Non sarebbe stato il caso di anticiparne le dosi? In passato, un po’ per scherzo e un po’ sul serio, proposi una sorta di «lodo»: il ct che vince un Mondiale e/o un Europeo deve dimettersi il giorno dopo. Se s’impunta, va rimosso di peso. Non per turpe sadismo, ma proprio per evitare quelle pendenze di gratitudine che, spesso, portano a esiti fatali. Nelle scelte individuali e, di conseguenza, nel rendimento collettivo. Successe a Enzo Bearzot nel 1986, a Marcello Lippi nel 2010, al netto della parentesi di Roberto Donadoni, al Mancio nel 2022.

Il problema giovani

Wilfried Gnonto . Al calduccio di Appiano preferì il marciapiede di Zurigo. Ha offerto l’assist, bello, per il gol di Lorenzo Pellegrini. E’ un esterno d’attacco agile, di pancia vuota, tarantolato. Chi vivrà, saprà. Roberto Mancini ha un debole per le idee, le scintille. Gnonto ricorda il battesimo di Nicolò Zaniolo, convocato in azzurro prima che Eusebio Di Francesco lo facesse debuttare nella Roma. C’è poi il rapporto dell’Italia con i giovani. Italia intesa come nazione e, nel dettaglio, come nazionale. è un 2003 di scuola Inter e radici ivoriane . Al calduccio di Appiano preferì il marciapiede di Zurigo. Ha offerto l’assist, bello, per il gol di Lorenzo Pellegrini. E’ un esterno d’attacco agile, di pancia vuota, tarantolato. Chi vivrà, saprà. Roberto Mancini ha un debole per le idee, le scintille., convocato in azzurro prima che Eusebio Di Francesco lo facesse debuttare nella Roma.

Wilfried Gnonto - Inter-Milan Under 18 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Pure Zaniolo nasce nell’Inter. Gli esperti lo accreditavano di un futuro luminoso. Viceversa, servì come pedina di scambio. E’ un problema generazionale e generale. Riguarda l’Inter, la Juventus e la sua Under 23 «banca» di plusvalenze, la quasi totalità dei dirigenti. E, a maggior ragione, noi giornalisti. Predichiamo come se fossimo tutti dei Sergio Vatta, pace all’anima sua, salvo razzolare come sguaiati mercanti. Tifiamo per la linea verde, ma non abbiamo l’energia di reggerne i fisiologici alti e bassi, le (possibili, probabili) sconfitte. Abbiamo fretta: progressisti o conservatori agli ordini di sua maestà il tabellino.

Certo, sarebbe l’ora d’invertire la tendenza, ma dov’è la voglia di farlo? Lanciare un’inchiesta è più comodo che realizzarla e attenderne i frutti. L’usato sicuro non è il demonio, ci mancherebbe, e non è che da un bebè debba sbocciare per forza un campione. Basterebbe un buon giocatore. Ciò premesso, il messaggio bolognese di Mancini è un indizio da non sciupare. Già martedì sera, contro l’Ungheria a Cesena, ne sapremo di più. In assenza di totem, bisogna allargare e alzare il livello medio della tribù. Cruciale si profila la condotta della stampa. Competenza e pazienza non sempre convergono, talvolta confliggono. Chi di noi conosceva Gnonto? Salirvi sul carro, adesso, non mi sembra, sinceramente, un gesto di audacia. All’estero si lavora più in profondità nei vivai e si ha meno fifa nel rischiare i ragazzi. Il talento ha bisogno di tempo, di errori. Per concludere, e a scopo didattico, mai dimenticare la parabola di Adriano Galliani: «Evviva i giovani. Ne parlavo spesso con il Cavaliere [Silvio Berlusconi]. Ma poi, al terzo rovescio, la "Gazzetta" sparava in prima "In crisi il Milan dei giovani". E allora un colpo di tosse lui, un sospiro io e via con la filastrocca dell’albo d’oro».

