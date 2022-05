Roberto Mancini non potrà contare su pedine importanti in vista della Finalissima contro l'Argentina. Nicolò Zaniolo soffre ancora per la contusione alla caviglia subita nella finale di Conference League con la Roma e non partità per l'Inghilterra. Ko anche Moise Kean fermato da uno stiramento. Sono 4 i giocatori che hanno lasciato il raduno della Nazionale considerando anche Berardi e Pinamonti.

Kean con la maglia dell'Italia Credit Foto Getty Images

In dubbio anche Sirigu e Verratti e per il portiere è probabile la sostituzione nella lista dei convocati. Migliorano le condizioni di Jorginho, frenato da un problema all'anca. Il giocatore del Chelsea dovrebbe essere regolarmente a disposizione per la gara di Wembley. L'Italia scenderà in campo mercoledì sera per la prima edizione della Finalissima contro i campioni sudamericani dell'Argentina.

