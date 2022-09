Servirà un altro scontro diretto, dopo quello tra Ungheria e Italia per il Girone 3, per decidere la vetta deldi Nations League. Appuntamento dunque a martedì prossimo all', quando ilospiterà la: ai lusitani basterà un pari per qualificarsi alla Final Four, gli iberici saranno invece costretti a vincere. Una situazione frutto dei risultati maturati nella quinta giornata, condita dalla sconfitta casalinga dellecontro la Svizzera e il rotondo successo del Portogallo in Repubblica Ceca. A La Romareda di Saragozza, gli elvetici sbloccano la partita nel primo tempo conagguanta il pareggio ad inizio ripresa. Passano appena 3 minuti edfirma il gol del definitivoper gli ospiti. Non basta però il successo alla Svizzera per tornare in corsa per il primo posto nel Girone 2. A Praga infatti il Portogallo balza in vetta vincendo contro la Repubblica Ceca percon la doppietta dell'ex Milane i gol di. Nel primo tempo, apprensione per, colpito involontariamente dal portiere avversario. L'estremo difensore ceco, nel tentativo di rinviare la palla con il pugno, ha colpito al volto CR7 che ha perso molto sangue dal naso ed è rimasto stordito per qualche secondo. L'ex Juventus ha comunque proseguito la propria partita fino al 90° servendo l'assist per il gol di Jota.