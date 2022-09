Grazie a un gol di Morata all'88', la Spagna batte 1-0 il Portogallo a Braga e festeggia la qualificazione alla Final Four di Nations League raggiungendo Italia, Olanda e Croazia. Le Furie Rosse di Luis Enrique, al termine di un match tutt'altro che spettacolare, sorpassano i lusitani al comando del Girone 2 di Lega A e rimediano così al passo falso casalingo di sabato contro la Svizzera. E a proposito di Svizzera, gli elvetici battono 2-1 la Repubblica Ceca a San Gallo ed evitano la retrocessione in B condannando proprio i cechi. Nelle altre partite della serata, da segnalare il successo per 2-0 della Serbia in Norvegia. Il gol che sblocca la partita, al 42', è tutto juventino: assist di Kostic e destro vincente di Vlahovic, che vince il duello con Haaland. Al 50' arriva anche il raddoppio firmato da Mitrovic. Grazie a questo successo la Serbia scavalca i norvegesi in testa alla classifica del Girone 4 di Lega B e festeggia la promozione in A.

Notizia in aggiornamento...

Risultati e classifiche

Lega A

Girone 2

Portogallo-Spagna 0-1

Svizzera-Repubblica Ceca 2-1

Classifica finale: Spagna 11; Portogallo 10; Svizzera 9; Repubblica Ceca 4.

Lega B

Girone 1

Ucraina-Scozia 0-0

Irlanda-Armenia 3-2

Classifca finale: Scozia 13; Ucraina 11; Irlanda 7; Armenia 3.

Girone 2

Albania-Islanda 1-1

Classifica finale: Israele 8; Islanda 4; Albania 2; Russia 0.

Girone 4

Norvegia-Serbia 0-2

Svezia-Slovenia 1-1

Classifica finale: Serbia 13; Norvegia 10; Slovenia 6; Svezia 4.

Lega C

Girone 2

Grecia-Irlanda del Nord 3-1

Kosovo-Cipro 5-1

Classifica finale: Grecia 15; Kosovo 9; Cipro 5; Irlanda del Nord 5.

