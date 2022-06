Intensa serata per la Nations League di calcio. Nella League A il Portogallo strapazza la Svizzera con un sonoro 4-0 casalingo. Cristiano Ronaldo è il mattatore: al 15' serve l'assist per la rete di Carvalho, poi firma una spettacolare doppietta tra il 35' e 39'. Al 68' Cancelo arrotonda il punteggio. I lusitani si portano al comando del gruppo 2 insieme alla Repubblica Ceca, capace di pareggiare con la la Spagna per 2-2: Pasek porta in vantaggio i padroni di casa al 4', Gavi ( bomber più giovane di sempre nella storia della Roja) pareggia nel recupero del primo tempo, Kuchta va in rete al 66', ma Martinez salva le Furie Rosse al 90'.

Nella League B, invece, la Norvegia batte la Svezia in trasferta per 2-1 (doppietta del solito Haaland, inutile il gol di Elanga in pieno recupero) e si issa al comando solitario del gruppo 4 con 3 punti di vantaggio sulla Svezia e sulla Serbia, capace di battere la Slovenia per 4-1 (decidono Milinkovic-Savic, Jovic e Radonjc nella ripresa, dopo il botta e risposta nel primo tempo tra Mitrovic e Stojanovic).

Nella League C la Macedonia del Nord espugna Gibilterra per 2-0 (Bardhi e Nikolov), mentre Cipro e Irlanda del Nord pareggiano a reti bianche. Netto successo della Georgia in Bulgaria (5-2) e vittoria della Grecia per 1-0 in casa del Kosovo. Nella League D, infine, Malta espugna San Marino per 2-0.

Tutti i risultati di Nations League

LEAGUE A

Portogallo-Svizzera 4-0

Repubblica Ceca-Spagna 2-2

LEAGUE B

Serbia-Slovenia 4-1

Svezia-Norvegia 1-2

LEAGUE C

Cipro-Irlanda del Nord 0-0

Gibilterra-Macedonia del Nord 0-2

Bulgaria-Georgia 2-5

Kosovo-Grecia 0-1

LEAGUE D

San Mario-Malta 0-2

