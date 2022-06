Brutta avventura per la Nazionale di calcio della Bulgaria: alla vigilia della sfida con la Georgia, il pullman che la trasportava ha avuto un incidente a Tbilisi e le conseguenze sono state piuttosto serie. Dopo l'impatto, infatti, un ferito grave è stato trasportato in un ospedale della capitale georgiana a seguito di un trauma cranico con interessamento cerebrale: si tratta di Todor Nedeleve è stato immediatamente operato.

La BFU (la federcalcio bulgara) ha poi comunicato gli aggiornamenti sulle condizioni di salute del suo giocatore:

"L'operazione di Todor Nedelev dopo il grave incidente stradale che ha coinvolto la nostra nazionale a Tbilisi è andata bene. Il centrocampista ha riportato un trauma cranio-cerebrale, che ha richiesto un intervento chirurgico da parte del dottor Shota Ingorokva. Nedelev rimarrà sotto la supervisione della squadra medica locale e del medico della squadra nazionale Dr. Biser Bochev. La Federcalcio bulgara e la squadra nazionale esprimono la loro profonda gratitudine a tutti i professionisti sanitari, ai rappresentanti dell'Ambasciata della Repubblica di Bulgaria in Georgia, e in particolare alla signora Ralitsa Dimitrova, nonché all'intera dirigenza della Federcalcio georgiana. La Federcalcio bulgara informerà tutti con tempismo sullo stato attuale di Todor Nedelev. Tutti gli altri giocatori e i membri dello staff della Bulgaria sono in buona salute".

Secondo quanto riportato da una prima nota della Bfu, "Durante il tragitto verso l'hotel della squadra, l'autista del primo dei due autobus che trasportavano il nostro bus ha perso il controllo del mezzo provocando un grave incidente".

