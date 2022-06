Calcio

Tonali scherza sul paragone con Gerrard: "Non voglio paragonarmi con nessuno. Poi lui mi fa ricordare una finale..."

NATIONS LEAGUE - Il ricordo è presto detto. Gerrard che alza la Coppa dei Campioni dopo aver battuto il Milan in finale ad Istanbul nel 2005. Tonali, da buon milanista, non vuole sentire neanche nominarlo, quasi, quel nome. Poi ringrazio per paragoni e accostamenti, importantissimi, ma non vuole essere paragonato a nessuno e concentrarsi solo sulle sue prestazioni.

00:00:34, un' ora fa