Ungheria-Italia, match valido per la sesta giornata del gruppo 3 della Lega A di Nations League, è terminato sul punteggio di 0-2, frutto delle reti di Raspadori e Dimarco. La gara arbitrata dal francese Benoit Bastien. Grazie a questo successo, la Nazionale azzurra di Roberto Mancini si qualifica alla Final Four per la seconda volta di fila chiudendo il girone a quota 11 punti, uno in più degli ungheresi di Marco Rossi. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle dell'Italia

Gianluigi DONNARUMMA 8 - Sale in cattedra nella ripresa con 5 parate clamorose, almeno due delle quali apparentemente impossibili. Monumentale e decisivo.

Rafael TOLOI 6,5 - Aggressivo e concentrato dal primo all'ultimo minuto. Regge bene l'urto di fronte alla fisicità degli ungheresi.

Leonardo BONUCCI 6,5 - Dirige la linea difensiva con sicurezza. Quando non ci arriva lui, ci pensa Donnarumma a salvare tutto.

Francesco ACERBI 6 - Attento nelle chiusure e utile in fase di impostazione. Rimedia un giallo evitabile e Mancini lo lascia negli spogliatoi all'intervallo per evitare guai peggiori.

dal 46' Alessandro BASTONI 6 - Cerca spesso l'anticipo e - a parte un leggero sbandamento a metà ripresa - se la cava senza grosse sbavature.

Giovanni DI LORENZO 6,5 - Sulla destra crea spesso superiorità numerica e va anche vicino al gol in un paio di occasioni. Una garanzia.

dal 90' Pasquale MAZZOCCHI s.v. - Serata da ricordare, è il suo esordio in Nazionale.

Nicolò BARELLA 6,5 - Nella prima parte di gara si vede poco, alza la qualità nella ripresa e non è un caso che l'azione del gol di Dimarco nasca da una sua intuizione. Prezioso.

JORGINHO 6 - Gestisce il pallone con la solita sapienza, va un po' in sofferenza nella ripresa quando la partita diventa una battaglia.

dal 73' Tommaso POBEGA 6 - Entra nell'ultimo quarto d'ora per dare fisicità e freschezza in mezzo al campo.

Bryan CRISTANTE 7 - Concretezza e lucidità in mezzo al campo. Sfiora il gol in avvio, poi mette sul sinistro di Dimarco il pallone del 2-0. Finisce la partita da play davanti alla difesa.

Federico DIMARCO 7,5 - Spina nel fianco della difesa ungherese, sulla sinistra macina chilometri e fa quello che vuole. E segna il suo primo, meritatissimo gol in azzurro, il numero 1500 nella storia della nostra Nazionale.

Wilfried GNONTO 5,5 - Impreciso negli appoggi e incerto nel controllo di palla, corre spesso a vuoto e non tira mai in porta. Mette lo zampino nell'azione del gol di Raspadori.

dal 66' Manolo GABBIADINI 6 - Mezz'ora di sacrificio al servizio della squadra. Il suo è un lavoro di contenimento.

Giacomo RASPADORI 7 - Il gol all'Inghilterra era stato favoloso, quello di Budapest è da predatore spietato dell'area di rigore. Ottimo anche il suo lavoro di raccordo tra centrocampo e attacco. È in un gran momento di forma.

dal 72' Gianluca SCAMACCA 5,5 - Entra nei minuti finali con il compito di tenere su qualche pallone e far respirare la squadra. Spreca una palla gol nel finale con un destro affrettato.

Ct. Roberto MANCINI 7 - Dopo la tremenda delusione per la mancata qualificazione ai Mondiali ha avuto il merito di tenere unito il gruppo e di ridargli lo spirito dei tempi migliori. Anche a Budapest si è vista un'Italia propositiva, capace di giocare con ritmo e qualità per almeno un'ora. L'accesso alla Final Four è meritato.

Le pagelle dell'Ungheria

(3-4-2-1) - Gulacsi 5; Orban 5,5, At. Szalai 5,5, Lang 5,5; Fiola 5, Schafer 6, Nagy 5 (46' Styles 5,5), Kerkez 6 (57' Gazdag 6); Nego 5,5 (75' Bolla s.v.), Szoboszlai 5 (85' Kleinheisler s.v.); Ad. Szalai 6 (75' Adam s.v.). Ct. Rossi 6.

Mancini: "Il calcio è emozione, i fischi possono anche capitare"

