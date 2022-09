Roberto Mancini: "Immobile? Sarebbe rimasto, ma non poteva rischiare. 50% di possibilità di vincere il girone"

CALCIO - Il ct degli azzurri risponde in conferenza stampa sull'abbandono di Immobile: "Ha cercato di esserci, ma abbiamo deciso di lasciarlo a casa perché non valeva la pena correre il rischio". Poi ha parlato delle speranze dell'Italia di vittoria contro l'Ungheria e passaggio alle final four di Nations League: "Ci proveremo, ma dovremo giocare con la massima tranquillità".