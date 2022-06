Ci vuole pazienza. Serve tatto. Urge che le società allarghino gli orizzonti e i giovani li invadano con veemenza. Abbasso gli alibi. Per chi ha toccato la luna e poi è finito sotto terra, molto, se non tutto, gli sembrerà un raggio di sole. A cominciare dallo 0-0 raccolto, sabato, nel deserto infantile di Wolverhampton . Si cresce anche così: senza segnare quando si potrebbe (alludo al diagonale sbirulo di Davide Frattesi , al «piatto» datato di Sandro Tonali), e rischiando solo in un caso quando si cala (lo scempio di Raheem Sterling a porta vuota). Undici mesi dopo la notte della corona, eccoci qua a raccogliere i cocci e a inventarci un futuro. Roberto Mancini ha chiuso un libro e ne ha aperto un altro.. Urge che le società allarghino gli orizzonti e i giovani li invadano con veemenza.

Ad

Al tiro, dei nostri, è andato l'intero centrocampo, compreso Matteo Pessina, tanto che in un paio di occasioni Aaron Ramsdale è risultato prezioso, se non addirittura miracoloso. Quasi mai, però, Gianluca Scamacca, bomber designato. Il gol è un problema che ci accompagna dai rigori «svizzeri» di Jorginho. E che la Nations League sta confermando: contro i pesi massimi (i tedeschi, gli inglesi) e contro i pesi medi (gli ungheresi). D'accordo, non sempre è il numero delle punte a determinare la statura di un attacco (al limite, sono «i» numeri); e Pep Guardiola, prima di sterzare bruscamente su Erling Haaland, ci ha rimbambiti, per lustri, con la storia che il centravanti è lo spazio, ma insomma: bisogna decidersi, bisogna svegliarsi.

UEFA Nations League Mancini: "I giovani hanno fatto bene, con la Germania forze fresche" 4 ORE FA

Rimane la prestazione. Ordinata e spigliata per un tempo, e poi in linea con le risorse e i difetti, al netto delle staffette tra un impegno e l'altro, e all'interno degli stessi. La qualità di Wilfried Gnonto, per esempio, prescinde dalla quantità: gli indizi aumentano. E il battesimo di Federico Gatti, ex muratore dalla gavetta torricelliana, 23 anni e zero gettoni in serie A, ha ribadito il fiuto del Mancio. Tammy Abraham non è ancora Harry Kane, ma il pupo se l'è cavata benone. Come Gigio Donnarumma, a patto che usi le mani (la traversa di Mason Mount) e non i piedi (pasticciaccio brutto sull'Otello romanista).

Frattesi non inquadra la porta da buona posizione in Inghilterra-Italia - Nations League 2022/2023 Credit Foto Getty Images

Non che i Maestri siano marziani. In barba all'etichetta, certe partite non saranno mai sfilate di belle gioie. Declane Rice mi è parso padrone di terreni troppo vasti; e Reece James, lui, gagliardamente murato da Federico Dimarco. Da Jack Grealish, in compenso, mi aspettavo dribbling in zone più calde.

È una squadra, la nostra, che ha ritrovato il sorriso del gioco. Priva di blocchi di riferimento. Non imbattibile, ma di nuovo sul pezzo. Molto dipenderà da Lorenzo Pellegrini, il capo scout, e dalla sua posizione: nel tridente o a metà campo. Meglio un po' più indietro, a parer mio. L'ingresso di Kane non ha sabotato la trama: l'ha offerta, se mai, agli ultimi falò di un picnic ormai stanco. Si gioca ogni tre giorni e siamo a fine stagione: si salvi chi può.

Donnarumma rischia sul pressing di Abraham durante Inghilterra-Italia - Nations League 2022/2023 Credit Foto Getty Images

Martedì il circo fa tappa a Moenchengladbach: Germania-Italia, ancora. Per la cronaca, siamo sempre in testa al gruppo. Non so quanto valga, ma nel Paese dei risultati un pochino dovrebbe contare. Siamo un laboratorio che la rovinosa caduta di marzo, con i macedoni, ha consegnato a un'emergenza esplorativa che pensavamo di poter dosare. L'inutile Nations League aiuta a sentirci «vivi» e non solo testimoni o sparring partner. Non era quello che volevamo. E' quello che meritiamo. Ma domani è sempre un altro giorno. Basta crederci.

roberto.beccantini@fastwebnet.it o visitare Per commentare o fare domande potete inviare una mail ao visitare il blog di Roberto Beccantini

Mancini: "Pellegrini non è Totti, ma può diventare strepitoso"

UEFA Nations League Germania-Italia: probabili formazioni e statistiche 11 ORE FA