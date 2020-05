UEFA preoccupata per la situazione in Italia: norme anti-virus troppo stringenti

UEFA è preoccupata per le sorti del calcio italiano: norme troppo stringenti per la ripartenza .

La UEFA è seriamente preoccupata per lo status quo del calcio italiano. Stanti le recenti richieste del Comitato Tecnico Scientifico alla Federcalcio, in particolare la quarantena per tutto il gruppo squadra in caso di positività di un calciatore, le italiane - Atalanta, Juventus e Napoli sono ancora in corsa in Champions League, Inter e Roma in Europa League - rischiano di non poter essere nelle condizioni portare a termine la stagione di coppe europee, che Ceferin e i suoi stanno facendo di tutto per preservare.

Tale discorso si può estendere anche per l’Italia di Mancini, attesa a settembre dai primi impegni in Nations League. Se tutte le grandi federazioni europee – spinte dai rispettivi governi – andranno in una direzione, e la Federcalcio sarà costretta dagli scienziati del Governo a percorrere quella opposta il calcio italiano rischia l’isolamento dal resto d’Europa. Secondo il ragionamento di Ceferin e della UEFA al momento giocare col "rischio zero" è uno scenario utopistico e lo sarà ancora per molto: tanto vale provarci... In Italia però il Governo non la pensa esattamente così.

