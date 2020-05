UEFA, slitta al 17 giugno la riunione dell'Esecutivo: più tempo per i campionati nazionali

La UEFA ha annunciato oggi che la prossima riunione del suo Comitato Esecutivo, originariamente prevista per il 27 maggio, è stata rinviata al 17 giugno 2020.

"La UEFA ha annunciato oggi che la prossima riunione del suo Comitato Esecutivo, originariamente prevista per il 27 maggio, è stata rinviata al 17 giugno 2020": ufficialmente si tratta di uno slittamento dettato dalla questione delle sedi di Euro 2021, ma di fatto in questo modo l'organo di governo del calcio europeo concede più tempo ai campionati nazionali. La decisione definitiva sulla (ri)partenza o meno degli stessi dovrà dunque pervenire entro il 17 giugno e non più il 27 maggio. Nell'ambito della stessa riunione prenderà forma la calendarizzazione della Champions League e dell'Europa League.

Il comunicato

