ad Anfield Road si celebrava la morte della credibilità del calcio. 54mila persone assiepate sugli spalti del tempio del Merseyside, per nulla preoccupate di rispettare la distanza anti-contagio; 22 giocatori che si abbracciavano e festeggiavano come se ad un migliaio di chilometri di distanza non fosse stato appena comunicato Segnatevi questa data: 11 marzo 2020. Nel giorno in cui l’Oms ha annunciato che la diffusione del Coronavirus è ormai una pandemia e l'Italia si è isolata in casa, nella serata in cui Trump ha bloccato il traffico aereo con l'Europa e le Borse valori del Vecchio Continente hanno valutato addirittura la possibilità di non aprire i propri mercati azionari,. 54mila persone assiepate sugli spalti del tempio del Merseyside, per nulla preoccupate di rispettare la distanza anti-contagio; 22 giocatori che si abbracciavano e festeggiavano come se ad un migliaio di chilometri di distanza non fosse stato appena comunicato il primo caso di positività nel calcio professionistico

Il "You'll Never Walk Alone" intonato come al solito dalla Kop, giornalisti e televisioni alle loro postazioni. Tutto normale insomma. Solo Jurgen Klopp e Diego Simeone evitavano la classica stretta di mano, abbozzando un colpo di gomito che scatenava le risate dei due tecnici.

Un gesto che tutto sommato può starci nell'ottica della perfetta riuscita del prodotto televisivo. Non allarma lo spettatore, anzi lo diverte. Lo rassicura. Così come la rovesciata di Manè, i dribbling di Salah o l'atteggiamento provocatorio di Diego Costa. "Lo spettacolo deve andare avanti", come in un Truman show i cui telespettatori sono Jim Carrey e il Calcio il deux ex machina con dolcevita e occhialini in cabina di regia. Il cortocircuito, però, si crea nel momento in cui il trend impazzito dei contagi e dei deceduti per Covid-19 frena tutto l'intrattenimento sportivo contiguo: si fermano in successione Serie A (seppur a fatica) e Liga, Formula 1 ed Eurolega di basket, Coppa del mondo di sci e perfino l'NBA, il campionato dei campionati.

Lo sport fa un passo indietro per semplice buonsenso e perchè il Jim Carrey che c'è in tutti noi prende coscienza che il singolo evento non è più uno svago, ma un pericolo per i protagonisti. E per chi gli sta intorno. Troppo facile definire "surreale" quello che è successo ieri sera a Parigi. La festa fuori dal Parco dei Principi dei giocatori del PSG e dei mille tifosi parigini è tremendamente reale, come reale è la prima pagina dell'Équipe di stamattina.

E tremendamente irresponsabile è l'atteggiamento di chi ha fatto sì che tutto questo accadesse: la UEFA. A differenza della Lega Calcio e del Governo italiano che hanno dato l'ok alla sfida scudetto Juve-Inter a porte chiuse mentre le terapie intensive del Nord Italia erano già al collasso, il massimo organo calcistico europeo aveva la possibilità di far tesoro degli errori altrui. O anche solo di prendere atto di limitazioni strutturali come quella del Napoli che mercoledì prossimo non potrà in alcun modo volare in Catalogna perché nessun aereo proveniente dall’Italia può atterrare in Spagna.

Logiche di potafogli, verrebbe da pensare. Perché i difficile trovare altro senso . Insomma, chi si, chi no, chi forse. Chi vedremo. In un paradosso culminato in questa serata di Europa League. Perché i difficile trovare altro senso quando la Uefa ha deciso di rinviare la decisione di sospendere le due competizioni continentali al prossimo 17 marzo Insomma, chi si, chi no, chi forse. Chi vedremo.

Glasgow Rangers-Bayer Leverkusen, pubblico presente sugli spalti nonostante l'allarme Coronavirus

Già perchè in Germania, dove sono stati raggiunti i 2500 contagi, in tre giorni abbiamo assistito a due misure diverse: martedì sera, Lipsia-Tottenham di Champions a porte aperte; mercoledì sera e giovedì sera, il recupero di Bundesliga tra Borussia Monchengladbach e Colonia e Francoforte-Basilea di Europa League a porte chiuse. Ma meglio ancora si è fatto a Glasgow e Istanbul, dove sulla scia di Liverpool mercoledì si è giocato col tifo, come se fuori nulla fosse.

Confusione organizzativa e scelte controcorrente che tendono ad alimentare quel luogo comune di un calcio troppo viziato e di vertici troppo spesso fuori dal mondo. Come in questo caso: perché la fuori il problema è reale; e non c'è partita di pallone che lo possa far dimenticare.

Coronavirus, Klopp: "Porte chiuse? La sicurezza delle nostre famiglie è più importante del calcio"

