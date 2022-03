Grande impresa della Juventus che, nell'andata dei quarti di finale di Women's Champions League , batte 2-1 il Lione all'Allianz Stadium e guarda con ottimismo al match di ritorno fissato per giovedì 31 marzo in casa delle francesi. Un successo in rimonta, quello delle bianconere allenate da Joe Montemurro, e ottenuto al cospetto della squadra più titolata d'Europa (il Lione vanta ben 7 Champions in bacheca). Tra 8 giorni, quindi, la Juve avrà a disposizione due risultati su tre per centrare una storica semifinale.

Girelli e Bonfantini firmano la rimonta

Partita subito in salita per la Juve: il Lione, infatti, passa in vantaggio dopo soli 8 minuti grazie a un colpo di testa di Macario da due passi su cross di Bacha. Sembra una serata storta per le bianconere, ma nella ripresa il match cambia padrone. Cernoia colpisce una clamorosa traversa con una botta da fuori, il Lione rimane in dieci al 62' per l'espulsione di Carpenter e al 69' arriva l'1-1: Bouhaddi si lascia sfuggire un pallone facile facile in piena area su un cross innocuo, Girelli ringrazia e insacca da due passi. Al minuto 83 il sorpasso che fa impazzire i tifosi presenti allo Stadium: verticalizzazione illuminante di Caruso per Bonfantini che con un rasoterra di destro manda il pallone nell'angolino basso per il definitivo 2-1. Al ritorno tra una settimana ci sarà da divertirsi: la Juve c'è!

