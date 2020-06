Il 38enne ex difensore, primatista di presenze con la sua Nazionale croata, prosegue da dirigente la sua infinita avventura nel club ucraino dove ha giocato per 15 anni, dal 2003 al 2018, prima di trasferirsi per una stagione al Cagliari. "Il mio cuore è sempre stato qui", le sue prime parole da neo ds.

Darijo Srna è il nuovo direttore sportivo dello Shakhtar Donetsk. Il 38enne ex difensore croato, primatista di presenze con la maglia della sua Nazionale e bandiera del club ucraino nel quale ha militato per 15 anni dal 2003 al 2018, è stato ufficialmente designato nel suo nuovo ruolo. Srna, che con lo Shakhtar ha vinto 26 trofei compresa la Coppa Uefa del 2009 con tanto di fascia da capitano al braccio, era tornato nel club come vice allenatore di Luis Castro dopo l'esperienza al Cagliari della scorsa stagione.

"Il mio cuore è sempre stato qui"

"Come ho sempre detto, lo Shakhtar è il mio club e la mia passione - le prime parole di Srna da ds -. Rimarrò qui fino a quando ci sarà bisogno di me, il mio cuore è sempre stato qui. Il mio obiettivo è quello di aiutare la squadra, il presidente e la dirigenza. Farò tutto quanto mi verrà chiesto".

