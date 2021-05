L’Uefa ha avviato l’indagine disciplinare nei confronti di Real Madrid, Barcellona e Juventus per il caso Superlega.

"In conformità con l’Articolo 31 (4) del Regolamento Disciplinare UEFA, gli ispettori disciplinari e etici della UEFA sono stati oggi incaricati di condurre un’indagine disciplinare su una potenziale violazione del quadro giuridico della UEFA da parte di Real Madrid CF, FC Barcelona e Juventus FC in relazione al cosiddetto progetto Superlega", si legge in un comunicato dell’Uefa. "Ulteriori informazioni su questo argomento saranno rese disponibili a tempo debito".

Nessuna sanzione per gli altri 9 club: parola di Ceferin

"Questi club hanno riconosciuto rapidamente i loro errori e hanno agito per dimostrare il loro futuro impegno per il calcio europeo. Lo stesso non si può dire per i club che rimangono coinvolti nella cosiddetta Superlega e la UEFA tratterà successivamente con loro."

Ceferin: "Perez presidente del nulla, Superlega mai esistita"

