Missione irlandese compiuta. L'Italia Under 21 continua la sua marcia positiva nel gruppo F di qualificazione agli Europei 2023 battendo con autorevolezza l'Irlanda per 2-0 e tenendo il passo della Svezia capolista. A Dublino gara di fatto mai in discussione, con i ragazzi di Nicolato che dopo un avvio stentato si scuotono trascinati da Lorenzo Lucca: il bomber del Pisa, a secco di gol nelle ultime 5 partite, prende per mano gli azzurrini e li porta in vantaggio al 31' approfittando di un clamoroso svarione in area di O'Brien. Nella ripresa l'Italia fatica a chiudere la partita, l'Irlanda resta in piedi e nel finale sfiora una rete immeritata con Devoy: determinante nella circostanza Carnesecchi, che chiude la porta con una spettacolare uscita. Dalla paura all'estasi finale: a chiudere i giochi ci pensa Cancellieri, servito alla perfezione in profondità ancora da Lucca. Nicolato sorride: questa Italia non sarà entusiasmante, ma anche senza Tonali sa dimostrarsi concreta.

Il tabellino

IRLANDA U21 - ITALIA U21 0-2

IRLANDA (3-4-2-1): Maher; O'Brien, McGuinness, Bagan; O'Connor, Kilkenny (76' Tierney), Coventry, Wright; Smallbone (76' Devoy), Noss (56' Ebosele); Whelan (56' Kayode). All. Crawford

ITALIA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Lovato (33' Pirola), Okoli, Cambiaso; Rovella, Esposito, Ricci; Colombo (86' Cancellieri), Lucca, Vignato (90' + 2 Mulattieri). All. Nicolato

ARBITRO: H. Fesnic

GOL: 31' Lucca, 90' Cancellieri

ASSIST: 90' Lucca

AMMONITI: 67' Kayode, 89' Esposito

ESPULSI:

NOTE:

La cronaca in 5 momenti

13'- VIGNATO!! CHE CHANCE PER L'ITALIA! Gran cross dalla destra di Bellanova per l'esterno che prova la semirovesciata al volo, palla fuori di poco!

31'- LUCCAAAAAAAAAAAA!!! LUCCAAAAAAA!!! VANTAGGIO ITALIAAA!!! Secondo gol dell'attaccante del Pisa in queste qualificazioni: errore evidente di O'Brien, che scivola in area e lascia lì la sfera apparecchiata per Lucca, che ritrova finalmente la rete dopo 5 partite!!

39'- VIGNATOOOO! DI UN SOFFIO A LATO!! Maher si salva miracolosamente sul destro dai 20 metri dell'attaccante azzurro, che si prepara benissimo la conclusione e calcia di un nulla alla destra del palo!!

82 ' - CARNESECCHIIIIIII!!! CHE COSA HA PRESOOOOOO!!! Uscita volante pazzesca dell'estremo difensore azzurro, che restando in aria chiude lo specchio a tierney tutto solo davanti alla porta!! Parata determinante!

90' - CANCELLIERIIIIIIIIIIIII!! CANCELLIERI LA CHIUDEEEEEE!!! Ripartenza fantastica condotta da Lucca, che legge lo scatto in profondità di Cancellieri e lo serve alla perfezione sulla corsa! L'attaccante del verona supera nella corsa Devoy e mette alle spalle di Maher!!

