L'Italia Under 21 esce con le ossa rotte dall'amichevole di lusso contro l'Inghilterra a Pescara: gli azzurrini di Paolo Nicolato rimediano una secca sconfitta per 2-0 contro i pari età inglesi, apparsi superiori per qualità e intensità di gioco. A decidere il match è una doppietta di Brewster, che approfitta di un avvio shock dell'Italia: l'attaccante inglese sblocca il risultato al 3' su rigore (fallo di Bove su Gallagher) e raddoppia due minuti dopo con uno scavetto a scavalcare Plizzari in uscita. In pieno recupero Colwill colpisce il palo sugli sviluppi di un corner evitando un passivo ancora più pesante agli azzurri. Nella ripresa la reazione italiana c'è, ma si concretizza in qualche conclusione da lontano e poco altro. Nel finale l'Inghilterra rivoluziona la squadra effettuando 8 sostituzioni contemporeaneamente e si gioca pochissimo. Gli azzurrini finiscono in dieci per l'espulsione di Rovella all'86' (doppio giallo). L'Italia Under 21 tornerà in campo lunedì alle 15:30 a Castel di Sangro per un altro test amichevole, stavolta contro il Giappone.

La cronaca in 9 momenti chiave

3' - Gol! Inghilterra in vantaggio!

Subito rigore per gli inglesi (fallo di Bove su Gallagher). Brewster freddissimo dal dischetto: pallone da una parte e Plizzari dall'altra.

5' - Raddoppio dell'Inghilterra, ancora Brewster! 0-2!

Brewster scatta in profondità su una verticalizzazione di Gomes e supera Plizzari con un tocco sotto di destro. Avvio disastroso della nostra Under 21, l'Inghilterra fa quel che vuole.

15' - Salvataggio miracoloso di Okoli

Plizzari esce su un traversone basso dalla destra di Spence, la palla rimane lì e Gallagher calcia a botta sicura: straordinario l'intervento di Okoli che riesce a respingere, sembrava gol fatto

23' - Pellegri a un passo dal gol!

L'attaccante del Torino sfonda centralmente e si ritrova a tu per tu con Bursik: sinistro debole in precario equilibrio, il portiere inglese riesce a respingere in qualche modo in uscita.

36' - Viti vicinissimo al gol!

Corner dalla destra di Rovella e incornata del difensore: sulla linea c'è Brewster che a sua volta respinge sulla linea di testa.

48' pt. - Palo dell'Inghilterra!

Recupero allungato a causa di un problema per Scalvini, colpito con una manata al volto da un giocatore inglese. Sugli sviluppi di un corner Colwill salta più in alto di tutti e colpisce di testa: Plizzari rimane immobile, lo salva il palo alla sua destra.

51' - Colombo pericoloso

L'attaccante del Lecce si libera in piena area e calcia con il destro a giro: pallone che esce di poco non lontano dall'incrocio dei pali.

86' Espulso Rovella

Secondo giallo per il centrocampista azzurro che entra in ritardo su Ramsey a metà campo e va anzitempo negli spogliatoi. L'Italia finisce il match in dieci uomini.

91' - Plizzari evita lo 0-3

Contropiede in superiorità numerica di Balogun e destro rasoterra in piena area: Plizzari si salva in due tempi.

