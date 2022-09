È una partita che io non considero amichevole, ma una tappa di avvicinamento all'Europeo - le parole di Nicolato alla vigilia del match -. Queste sono le gare che ci permettono di capire di chi ci possiamo fidare, di capire con quali giocatori viaggiamo. In partite come queste i mezzi giocatori sbagliano, soprattutto l'approccio". Italia-Inghilterra è arbitrata dal 33enne svizzero Alessandro Dudic. Segui il match in diretta minuto per minuto con aggiornamenti in tempo reale. Inizia con un'amichevole di lusso la stagione 2022-23 dell'Italia Under 21 : a Pescara, con calcio d'inizio alle ore 17.30, gli azzurrini di Paolo Nicolato affronta i pari età dell'Inghilterra in un test che vuole essere una sorta di prima prova generale in vista degli Europei di categoria che andranno in scena a giugno in Romania e Georgia. "- le parole di Nicolato alla vigilia del match -.". Italia-Inghilterra è arbitrata dal 33enne svizzero Alessandro Dudic.

Italia-Inghilterra 0-2 in corso

3' rig., 5' Brewster (I).

17' - Ammonito Gomes

Intervento molto duro ai danni di Rovella nella zona centrale del campo e giallo inevitabile, il primo del match.

15' - Salvataggio miracoloso di Okoli

Plizzari esce su un traversone basso dalla destra di Spence, la palla rimane lì e Gallagher calcia a botta sicura: straordinario l'intervento di Okoli che riesce a respingere, sembrava gol fatto!

14' - Italia pericolosa

Parisi entra in area dalla sinistra, sterza e crossa al centro dove Cambiaso spedisce alto di testa. Finalmente si scuotono gli azzurrini, anche se in questa occasione l'esterno del Bologna avrebbe senz'altro potuto fare meglio.

10' - Italia, quanti errori!

Tantissimi appoggi sbagliati in fase di costruzione per gli azzurrini: finora non c'è partita a Pescara, vedremo se l'Italia avrà la forza per rimettersi in carreggiata.

5' - Raddoppio dell'Inghilterra, ancora Brewster! 0-2

Brewster scatta in profondità su una verticalizzazione di Gomes e supera Plizzari con un tocco sotto di destro. Avvio disastroso della nostra Under 21, l'Inghilterra fa quel che vuole.

3' - Gol! Inghilterra in vantaggio!

Brewster freddissimo dal dischetto: pallone da una parte e Plizzari dall'altra. Azzurrini subito costretti a inseguire a Pescara, avvio davvero in salita per l'Italia.

2' - Rigore per l'Inghilterra!

Bove entra in ritardo da dietro su Gallagher in piena area. Dudic non ha dubbi e indica il dischetto.

1' - Partiti!

Primo pallone giocato dall'Italia.

Ore 17:31 - L'omaggio alle vittime dell'alluvione nelle Marche

Prima del calcio d'inizio viene osservato un momento di raccoglimento in memoria delle vittime dell'alluvione che ha colpito le Marche nei giorni scorsi.

Ore 17:25 - Squadre schierate al centro del campo

È tutto pronto per l'esecuzione degli inni nazionali, poi via a Italia-Inghilterra.

Italia: la formazione ufficiale

(3-5-2) - Plizzari; Scalvini, Okoli, Viti; Cambiaso, Bove, Rovella, Miretti, Parisi; Cambiaghi, Pellegri. All.: Nicolato.



A disp.: Caprile, Sorrentino, Turati, Bellanova, Udogie, Pirola, Canestrelli, Colombo, Moro, Ranocchia, Esposito, Vignato, Fagioli, Cittadini, Ruggeri, Circati.

Inghilterra: la formazione ufficiale

(4-3-3) - Bursik; Spence, Cresswell, Harwood-Bellis, Colwill; Gallagher, Skipp, Palmer; Gomes, Brewster, Sessegnon. All.: Carlsey.



A disp.: Aarons, Ramsey, Balogun, Gordon, Griffiths, Garner, Mbete, Thomas, Doyle, Elliott, McAtee, Trafford, Morton.

