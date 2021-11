C'è un'Italia che segna, convince e diverte. L'Under 21 di Nicolato fa dimenticare in minima parte la figuraccia degli azzurri di Mancini in Irlanda del Nord e strapazza in amichevole la Romania a Frosinone. E dire che anche la gara di oggi, almeno nel primo tempo, si era trasformata in un piccolo psicodramma. Dopo 41 minuti gli azzurrini si sono infatti ritrovati sotto di due gol prima a causa dell'autorete di Canestrelli e poi al colpo di testa di Racovican. Ad evitare il tracollo psicologico è Mulattieri, che un minuto dopo accorcia le distanze e regala nuova serenità ai suoi. La nostra Nazionale si scatena poi nella ripresa, con il giovanissimo Canestrelli che riscatta l'autorete con una clamorosa tripletta. Nicolato può sorridere: vittoria, gol e tanti esperimenti, la sua Under sa piacere e si diverte. Segnali positivi in vista del fondamentale percorso di qualificazione agli Europei del 2023.

Il tabellino

ITALIA U21 - ROMANIA U21 4-2

ITALIA (4-3-3): Turati (46' Russo) ; Ferrarini (46' Cambiaso) , Scalvini, Canestrelli (88' Okoli), Quagliata (46' Parisi); Fagioli (62' Rovella), Ricci (62' Cortinovis), Ranocchia (46' Esposito); Mulattieri (62' Pellegri), Piccoli (46' Vignato), Cancellieri (62' Colombo). All.: Nicolato.

ROMANIA U21 (4-2-3-1): Popa (90' Gyenge); Țîrlea, Racovițan, Dragusin, Țicu (46' Ispas); Albu, Dican (66' Serban) ; Miculescu (66' Pitu), Corbu, Popescu (75' Munteanu); Stoica (90' Ilie). All.: Bratu

ARBITRO: H. Osmers

GOL: 29' Canestrelli (aut.), 41' Racovican, 42' Mulattieri, 61', 68', 71' Canestrelli

AMMONITI: 45' Dican

ESPULSI:

NOTE: recupero 5'La cronaca in 6 momenti

29 - GOL DELLA ROMANIA! AUTOGOL DI CANESTRELLI!! Sale in ritardo Scalvini che favorisce la corsa in profondità di Corbu. Per l'esterno ospite è un gioco da ragazzi mettere dentro, il difensore azzurro sbaglia ad intervenire e la mette nella sua porta.

41'- GOL!! RADDOPPIA LA ROMANIA, SEGNA RACOVICAN!!! Calcio d'angolo dalla sinistra battuto ad uscire, il centrale romeno approfitta della marcatura blanda di Ricci e trafigge in tuffo Turati!

42'- MULATTIERIIIIII!! MULATTIERIIIIII!! LA RIAPRE SUBITO L'ITALIA!!! L'attaccante azzurro raccoglie in area di rigore e scarica con il destro, Dican devia la sfera e mette fuori causa Popa! Accorciano immediatamente le distanze gli uomini di Nicolato!

61' - GOOOOOOOLLLL!!! GOOOOOOLLLL DELL'ITALIA, SEGNA CANESTRELLIIIIII! Cross perfetto dalla destra di Cambiaso e il difensore azzurro è bravo stavolta a scavalcare Popa di testa!!

68' - GOOOOOOOOOOOOLLLLL!!! CANESTRELLIIIIIII!!, PAZZESCO, DOPPIETTA ALL'ESORDIO!!! Altro colpo di testa sugli sviluppi di un corner, Colombo spizza e Canestrelli, dimenticato da Ispas, la spinge in porta per il sorpasso azzurro!

71' - PAZZESCO!!! CANESTRELLIIII!!! 4-2!! Gol identico a quello del 3-2: ancora spizzata su corner di Colombo, ancora inserimento perfetto di Canestrelli. Tripletta per lui!

Il momento social

MVP

IL MIGLIORE - CANESTRELLI: Tripletta a cancellare uno sfortunato autogol, all'esordio in Under 21. Difficile chiedere di meglio, specie se di mestiere fai il difensore. Il centrale del Crotone ha scritto un piccolo pezzo di storia del nostro calcio: una serata che difficilmente dimenticherà.

IL PEGGIORE - RICCI: Con lui in campo è ancora partita vera e il centrocampista dell'Empoli non è in serata: sbaglia tanto e si distrae in marcatura, regalando un gol facile alla Romania. Un peccato, vista anche la fascia al braccio.

Mancini: "Non dimentichiamoci quanto fatto quest'estate"

