Con il pass per la seconda fase dell’Europeo di categoria già in tasca grazie al poker rifilato al Lussemburgo, la Nazionale Under 21 ci prende gusto e chiude il cammono delle qualificazioni con un altro largo successo contro la Svezia che regala alla squadra del ct Nicolato, l’ottavo successo in 10 incontri (un pareggio e una sola sconfitta). Un successo ottenuto pur con una formazione rivoluzionata rispetto a quella di tre giorni fa col Lussemburgo e che riscatta l’unico ko nella fase di qualificazione occorso proprio contro la Svezia lo scorso 8 settembre a Kalmar.

La cronaca

Nicolato cambia per nove/undicesimi la propria formazione rispetto a quella di tre giorni fa in Lussemburgo, confermando solo Sala e Scamacca e dando spazio a tanti elementi che avevano avuto meno spazio nel doppio impegno contro Islanda e Lussemburgo. Complice lo scarso affiatamento la partita stenta a decollare: al 27’ però ci pensa Maleh a dare la sveglia al match, pescato da Sala, il centrocampista del Venezia sblocca il match con una splendida sassata in controbalzo che s’insacca all’incrocio dei pali. Un vero eurogol quello dell’italo-marocchino in forza alla compagine lagunare.

Nella ripresa pronti via ed è Raspadori a raddoppiare, il golden boy del Sassuolo finalizza un’azione personale con un pregevole destro dal limite che s’infila proprio nel sette. Gli Azzurrini sembrano in totale controllo del match, ma al 49’ la Svezia accorcia le distanze: su una respinta di Cuomo, Karlsson è il più lesto di tutti ad esplodere una conclusione dal limite che non lascia scampo a Cerofolini. L’Italia non subisce il contraccolpo e fra il 61’ e il 67’ chiude il match con uno-due micidiale: il 3-1 lo sigla ancora Raspadori su assist di Scamacca mentre il poker lo cala proprio Scamacca (al 7° gol in altrettante gare ufficiali fra Genoa e Nazionale U-21) che gela Dahlberg capitalizzando l’assist di Zappa.

Il tabellino

ITALIA U21 (3-5-2): Cerofolini; Vogliacco (83’ Bellanova), Buongiorno (46’ Marchizza), Cuomo; Zappa, Melegoni, Ricci, Maleh (58’ Colpani), Sala (46’ Del Prato); Raspadori, Scamacca (71’ Sottil). All. Nicolato

SVEZIA U21 (4-4-2): Dahlberg; Beijmo, Vagic , Henriksson, Kralj (56’ Abraham); Bengtsson (88’ Hussein), Hellborg (88’ Örnblom), Gigovic (56’ Svensson), Karlsson; Nygren (72’ Hansson), Almqvist. All. Eriksson

Arbitro: S. Attwell

RETI: 27 Maleh, 48 Raspadori, 49 Karlsson, 61 Raspadori, 67 Scamacca

NOTE: Ammoniti: 24 Ricci (I), 29 Maleh (I), 32 Kralj (S), 53 Zappa (I), 63 Svensson (S), 76 Almqvist (S), 77 Karlsson (S)

