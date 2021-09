L'Italia Under 21 batte 1-0 il Montenegro allo stadio Romeo Menti di Vicenza in un match di qualificazione agli Europei 2023. Gli azzurrini allenati da Paolo Nicolato, inseriti nel Girone F, conquistano tre punti preziosi grazie a una rete firmata da Lorenzo Colombo, attaccante della SPAL in prestito dal Milan, a segno al 53' con un bel sinistro rasoterra che si insacca nell'angolino. Di seguito le pagelle del match con i promossi e i bocciati.

Le pagelle dell'Italia Under 21

Marco CARNESECCHI 7 - Fino al 92' si deve impegnare solo per mettere in corner un destro non irresistibile di Krstovic, nel recupero sale in cattedra e dice di no allo stesso Krstovic con una parata che salva il risultato. Decisivo.

Raoul BELLANOVA 6,5 - Propizia la rete di Colombo con una bella iniziativa sulla destra. Propositivo, tra i più intraprendenti.

Caleb OKOLI 6 - Ordinaria amministrazione, in area gli attaccanti del Montenegro non lo impensieriscono mai.

Matteo LOVATO 6 - Pomeriggio di assoluta tranquillità per lui: Krstovic per fare male deve girare al largo.

Da sinistra Nikola Krstovic e Matteo Lovato - Italia-Montenegro Under 21 Credit Foto Imago

Iyenoma Destiny UDOGIE 6 - Buon primo tempo nel quale prova a dare la carica agli assonnati compagni. In calo fisico nella seconda parte di gara.

dal 72' Riccardo CALAFIORI 6 - Entra bene in partita, qualche buono spunto sulla sinistra nel finale.

Samuele RICCI 6 - A centrocampo si viaggia a ritmi ridotti: distribuisce palloni senza mai perdere la lucidità.

Sandro TONALI 6 - Fa valere la sua esperienza e prova a dettare i ritmi della manovra. I calci piazzati sono tutti suoi, punto di riferimento di un gruppo in costruzione.

Nicolò ROVELLA 6,5 - Non sempre preciso, anche perché macina chilometri su e giù per il campo. Pericoloso anche quando si sgancia, va a un passo dal 2-0 calciando largo con il destro da ottima posizione.

dal 92' Marco BRESCIANINI s.v. - Entra nel recupero, non giudicabile.

Kelvin YEBOAH 5,5 - Nota dolente dell'attacco azzurro: si vede pochissimo e sfrutta male i pochi palloni buoni che ha a disposizione.

dal 68' Samuele MULATTIERI 6 - Entra quando l'Italia inizia a giocare sulle ripartenze e ha poco spazio per mettersi in mostra.

Lorenzo COLOMBO 7 - Un gol alla Pippo Inzaghi per rapidità di esecuzione. Anche nel primo tempo era stato il più pericoloso con un'azione simile. Del tutto a suo agio all'interno dell'area di rigore.

dal 68' Lorenzo LUCCA 6,5 - Grinta, cattiveria agonistica e idee chiare. Il suo ingresso dà profondità all'attacco azzurro: vicino al gran gol nel finale.

Matteo CANCELLIERI 6,5 - Primi 45 minuti di buon livello, nel secondo tempo si vede un po' di meno ma la sua sufficienza è piena.

dal 92' Gabriele FERRARINI s.v. - Entra nel recupero, non giudicabile.

All.: Paolo NICOLATO 6,5 - Due partite e due vittorie sono un ottimo viatico, anche se ottenute contro avversari non di primissima fascia. Sostituzioni azzeccate e tempestive a metà ripresa quando la fatica si fa sentire. Buona organizzazione difensiva, l'Italia trema solo nel finale.

Le pagelle del Montenegro Under 21

(4-2-3-1) - Ivezic 6; Pesukic 6, Milic 5,5, Obradovic 5, Raznatovic 5,5; Janjic 5,5 (72' Matanovic 5,5), Brnovic 5 (46' Divanovic 5,5); Vukcevic 5 (46' Bojovic 5,5), Vukotic 5,5 (72' Mijovic 5,5), Sijaric 6 (83' Strikovic s.v.); Krstovic 6,5. Ct. Vukotic 5,5.

