L'Under 21 non sbaglia, rifila tre gol al Lussemburgo e sale da sola al comando della classifica del Girone F di qualificazione alla fase finale degli Europei 2023 che si disputeranno in Georgia e Romania. Ora la squadra di Paolo Nicolato guida il gruppo a +1 sull'Irlanda e a +3 sulla Svezia. Saranno quindi determinanti le ultime due partite che vedranno l'Italia affrontare proprio le sue immediate inseguitrici: giovedì 9 giugno appuntamento a Helsingborg contro la Svezia e martedì 14 ad Ascoli contro l'Irlanda.

La cronaca del match

L'Italia parte forte e chiude il Lussemburgo nella sua metà campo. A schiodare lo 0-0 ci pensa Vignato che al 20' lascia partire uno splendido destro dal limite dell'area che si insacca nell'angolino basso alla destra di Martin. Molto bella anche l'azione che porta al raddoppio degli azzurrini: Cambiaghi conquista il fondo dalla destra e crossa a centro area, Pellegri arpiona il pallone e lo spedisce in rete con un gran destro. Ipotecato il risultato, l'Italia non smette di spingere e al 54' trova la via del gol per la terza volta: Gaetano, al debutto da titolare con l'Under 21, lascia partire un destro fantastico dal limite che si insacca sotto l'incrocio. Il resto è poco più di un allenamento, fatto salvo un brivido nel finale quando Carnesecchi viene salvato dal palo sugli sviluppi di una mischia.

