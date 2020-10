Dopo il rinvio della gara con l’Islanda valida per le qualificazioni al Campionato Europeo Under 21, gli Azzurrini hanno raggiunto il Centro di Tirrenia dove in mattinata sono stati sottoposti, insieme a tutto lo staff, ai tamponi. L’esito è stato negativo per l’intero gruppo squadra; domani mattina previsto nuovo esame per tutti.