Due giocatori del Peñarol sono stati denunciati per reati sessuali e tra questi c'è anche Walter Gargano, 37 anni, che in Serie A ha giocato con le maglie di Napoli, Inter e Parma dal 2007 al 2015. La notizia è stata diffusa da Radio Universal e il procuratore incaricato delle indagini, Maximiliano Sosa, ha confermato tutto a El Observador: "La vicenda sarà trattata come qualunque altro caso, quindi da ora ci sarà il massimo riserbo. Dobbiamo raccogliere le prove di entrambe le parti".

El Observador ha fatto i nomi dei calciatori in questione: oltre a Gargano, è coinvolto anche l'argentino Lucas Viatri. I fatti risalgono allo scorso marzo, in occasione di una festa privata in una sala per bambini a cui hanno partecipato diversi giocatori del club uruguaiano. La denuncia è stata sporta da due donne che in quel momento lavoravano all'evento e che sarebbero state palpeggiate. Sosa ha disposto l’esecuzione di alcune perizie e l'acquisizione dei filmati delle telecamere di sorveglianza dell'edificio e anche di alcune pubbliche. Valentina Diaz, avvocato delle due donne, ha confermato che si tratta di "reati sessuali e minacce di natura sessuale".

Ad

Calciomercato Come cambia il Milan con l'acquisto di Renato Sanches UN' ORA FA

UEFA Nations League Malagò difende Mancini: "È l’uomo adatto per la Nazionale" UN' ORA FA