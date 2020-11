É un Marco van Basten senza filtri quello che parla nell'autobiografia che domani, giovedì 5 novembre, uscirà in Olanda. Il Cigno di Utrecht racconta i suoi anni d'oro con la maglia rossonera, descrivendo Sacchi e Capello come allenatori "fortunati" : "Sono stati allenatori fortunati perché avevano una squadra meravigliosa. Avevano Baresi, Maldini, Costacurta e Tassotti, grandi difensori che sapevano giocare molto bene anche con il pallone".

Una squadra epocale che il tre volte pallone d'oro classifica coma una delle più grandi della storia del calcio . "Non ho intenzione di dire che siamo stati i migliori. Ma eravamo tra i migliori" . Titolari in una cerchia ristretta che comprende l'Ajax del 1972, il Bayern Monaco del 1974, il Liverpool degli anni '80, il Real Madrid di Ronaldo e il Barcellona di Messi, Busquets, Iniesta e Xavi.

Nel volume c'è anche spazio anche per i tanti infortuni che ne hanno tormentato e chiuso anticipatamente la carriera. Cruijff lo faceva giocare lo stesso anche se aveva dolori: "Mi diceva, non giochi tutte le gare e puoi saltare alcuni allenamenti. Ma devi giocare in Europa. Qualunque cosa accada, devi giocare la finale".