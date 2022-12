Segnali d'apertura sul tema del Var a chiamata. Tra gli argomenti più caldi affrontati nel Consiglio di Lega c'è stata anche la possibilità per gli staff tecnici di richiamare l'attenzione dell'arbitro su un episodio dubbio occorso durante il match. A muoversi in prima persona riguardo l'on field review è stata la stessa Figc, sollecitata ovviamente dai club di Serie A. La Federcalcio in un comunicato ha sottolineato di aver formalmente "anticipato informalmente alla Fifa la propria disponibilità a sperimentare l'utilizzo del challenge".

Via libera, dunque, alla sperimentazione. La volontà non è quella di delegittimare il ruolo del direttore di gara, ma anzi di coadiuvare al meglio il suo operato "fornendogli invece strumenti concreti di ausilio". Un'apertura importante, forse decisiva, che potrebbe apportare l'ennesimo interessante cambiamento dal punto di vista della gestione di regole ed episodi: tempi tecnici e eventuale placet finale spetteranno all'Ifab. Intanto, per volontà del presidente Gravina dopo un confronto con Rizzoli, l'utilizzo dell'on field review verrà comunque intensificato per districare i casi più controversi.

