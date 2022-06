Calcio

Vent'anni fa Corea del Sud-Italia e l'arbitro Moreno: 18 giugno 2002, azzurri fuori dal Mondiale

MONDIALI 2002 - Nel pomeriggio del 18 giugno 2002, esattamente 20 anni fa, andò in scena la clamorosa sconfitta degli azzurri contro la Corea del Sud agli ottavi di finale del Mondiale nippo-coreano: riviviamo quella partita decisa dal golden gol di Ahn ai supplementari e passata alla storia anche - se non soprattutto - per la direzione di gara dell'arbitro Byron Moreno.

00:01:19, 2 ore fa