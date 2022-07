De Ligt. Tutto parte dal presupposto che l'olandese avrebbe confessato al suo nuovo tecnico di aver effettuato la sessione di allenamento più faticosa degli ultimi quattro anni. A quanto pare però De Ligt sembra trovarsi in buona compagnia: spostandosi in Premier League, diverse settimane prima avevano destato scalpore le immagini dei giocatori del Tottenham Harry Kane e Son stesi a terra durante gli allenamenti di Antonio Conte durante il ritiro estivo in Corea del Sud. Hanno fatto il giro d'Europa le parole pungenti dell'allenatore del Bayern Monaco nei confronti della Juventus e degli altri club di Serie A: "Ho sentito che in Italia non è facile tenersi in forma" ha dichiarato nel pieno della preparazione alla nuova stagione Julian Nagelsmann riguardo allo stato fisico del neoacquisto in difesa. Tutto parte dal presupposto che l'olandese avrebbe confessato al suo nuovo tecnico di aver effettuato la sessione di allenamento più faticosa degli ultimi quattro anni. A quanto pare però De Ligt sembra trovarsi in buona compagnia: spostandosi in Premier League, diverse settimane prima avevano destato scalpore le immagini dei giocatori del Tottenham Harry Kane e Son stesi a terra durante gli allenamenti di Antonio Conte durante il ritiro estivo in Corea del Sud.

Il preparatore atletico degli Spurs, Gian Piero Ventrone, con un passato da trainer della Juventus tra la fine degli anni Novanta e i primi Duemila, spiega a Sportmediaset il motivo dello spiacevole accaduto alla coppia di attaccanti: "Sia Kane che Son sono arrivati qualche giorno dopo rispetto ai primi che si sono presentati il 4 luglio, perché hanno terminato le loro attività con le rispettive nazionali più tardi. Sono ragazzi che hanno giocato sempre durante l'anno, quindi giustamente Conte ha dato loro tutto il tempo necessario per riposarsi. Questi giocatori avevano pochi giorni di allenamento e quel giorno, purtroppo, è collimato che un lavoro metabolico coincideva con le porte aperte allo stadio. C'erano tante persone, diverse migliaia di persone, che hanno contribuito ad alleviare le fatiche ma hanno anche aiutato a spingerli. Questo fatto ha mandato qualcuno ko e i nomi di questi campioni hanno avuto maggiore effetto se invece fosse andato per terra un ragazzo giovane".

Nella lunga intervista non è mancata naturalmente un'opionione di un personaggio del settore come Ventrone in merito alla polemica scatenata dal tecnico del Bayern. "Chiariamo un concetto base: allenamento più duro non significa migliore, altrimenti faremmo allenare i calciatori come i Marines - afferma il preparatore atletico del Tottenham, che da novembre 2021 è tornato a far parte dello staff di Conte dopo le avventure con Bari e Siena, prima di averlo avuto come giocatore tra i bianconeri - Ma c'è uno sport che dobbiamo rispettare, poi l'importante è che funzioni. Oggi ci sono tante idee, tanti copia e incolla, poi possiamo fare quello che vogliamo, anche portarli in kayak. Ma, se poi in campo resistono più degli altri, vanno più veloci degli altri e non hanno molti infortuni, a me va benissimo mandarli col kayak, ma dobbiamo dimostrarlo. La Juve è un club evoluto, queste parole mi sembrano strane anche se andrebbero approfondite". Il preparatore sembra dunque prendere le difese delle squadre italiane dall'uscita infelice di Nagelsmann.

Ho parlato con De Ligt dopo l'allenamento e ha detto che l’allenamento è stato il più duro degli ultimi quattro anni. Allo stesso tempo, è stato duro, ma non così duro. Normale per il dottor Broich. Non ha giocato molti minuti la scorsa stagione, e ho sentito che in Italia poi non è facile tenersi in forma [Julian Nagelsmann, allenatore Bayern Monaco, 25 luglio]

