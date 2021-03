Dopo una serata passata con amici, infatti, nella notte tra il 6 e il 7 febbraio il diciottenne era caduto dal tetto di un vagone di un treno in sosta alla stazione di Porta Vescovo a Verona, in seguito a una scossa elettrica ricevuta dall'impianto di alimentazione del treno .

Era stato quindi condotto nell'ospedale di Borgo Trento, dove era stato effettuato l'intervento. Il Verona, in queste settimane in cui il giovane ha dovuto fare i conti anche con una frattura a una vertebra , gli è stato molto vicino. Dopo i primi riscontri post operatori positivi , era stato trasferito all'Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar e ora potrà invece proseguire con la riabilitazione a casa propria.

Queste le parole del responsabile dell'area giovanile gialloblù, Massimo Margiotta: "Aspettavamo questa meravigliosa notizia da tempo, e con grande fiducia. Andrea si è sempre distinto, non solo in campo, per la grande tenacia. È un ragazzo che si è fatto voler bene da tutti, e non solo all’Hellas e a Verona. Sin dai primissimi giorni e in tutte queste settimane, difficilissime da gestire dal punto di vista emotivo, abbiamo ricevuto una quantità impressionante di attestati di solidarietà, di vicinanza e di affetto. Tutto il mondo del calcio – dalla Serie A alle categorie minori - ha avuto un pensiero per Andrea. Posso solo dire grazie, con tutto il cuore e con profonda gratitudine, anche a nome di Andrea e della sua famiglia".