Il 28 ottobre Mark Zuckerberg annunciava l’imponente virata di Facebook verso il Metaverso. L’azienda, assieme a tutte le sue isolette social, si sarebbe unita sotto all’ombrello di “Meta”, a rimarcare il focus principale sull’ambizioso progetto. Fast forward a una manciata di mesi dopo, e anche il mondo dello sport sembra aver piantato le prime robuste radici nel Metaverso.

Da singoli giocatori come Marco Verratti, alle più prestigiose franchigie dello sport, tutti sembrano aver attivato una corsa cieca verso ciò che uno dei più potenti conglomerati digitali (La ex Facebook, Microsoft, Roblox, Epic Games, Tencent, Alibaba, ByteDance) ha battezzato come inevitabile progresso a suon di investimenti milionari.

Ma prima di esaminare gli specifici casi sportivi, occorre un ripassino sul Metaverso: da utopia a opportunità di profitto.

Che cos'è il Metaverso?

Che cos’è il Metaverso, quando e chi l’ha inventato? Se lo volessimo identificare come concetto, diremmo che il Metaverso è esistito sin dalla creazione della rete, o addirittura dai romanzi cyberpunk: l’idea, un tempo utopica, di una comunità reticolare capace di collaborare in sintonia eludendo i limiti della carne. Un ecosistema virtuale, parallelo o complementare all’esistenza terrena.

Se volessimo invece scandire l’identità odierna del Metaverso, diremmo che si tratta di una realtà virtuale generata dall’incrocio tra dispositivi digitali (computer, smartphone, console…) e tecnologie VR come il famoso Oculus di casa Zuckerberg. Attraverso questi device è possibile accedere a un ecosistema completamente virtuale, abilitato dall’economia decentralizzata di criptovalute e NFTs (gettoni digitali che certificano la proprietà di beni collezionabili).

Sulla dorsale del Metaverso si stendono così nuovi ambienti fruibili da avatar, che possono interagire e partecipare ad eventi esclusivi. Ma soprattutto, gli spazi del Metaverso possono essere sfruttati per la compravendita di beni e immobili digitali.

Marco Verratti acquista l'isola... che non c'è

Lo sa bene Marco Verratti, il primo calciatore ad investire pubblicamente in asset ubicati nel Metaverso. Il centrocampista del PSG e della Nazionale ha comprato una delle 25 isole in vendita su Exclusible, un marketplace dedicato al commercio di NFT. L’isola acquistata da Verratti fa parte di The Sandobox, un mondo tridimensionale ospitato proprio nella sconfinata realtà del Metaverso.

“Sono sempre stato appassionato di innovazione e tecnologie in generale, e da poco mi sono avvicinato all’incredibile mondo della tecnologia blockchain e del Metaverso. Ho capito che ero pronto per fare un passo importante ed essere precursore creando la mia isola privata in The Sandbox.

Un domani non sarà solo mia, ospiterà migliaia di amici e fans disposti a condividere esperienze, partite, concerti e – perché no – anche attimi di vita privata.

Non vedo l’ora di vedere realizzato il futuro che ho immaginato”. Ha affermato il giocatore azzurro.

Se per Verratti questo investimento si fonda principalmente sulle opportunità di interazione e profitto, è anche facile capire perché il Metaverso stia attraendo numerose società sportive.

Il Manchester City progetta lo stadio virtuale

La “colonizzazione” del Metaverso da parte di enti commerciali come i club permetterebbe a questi di diventare indiscussi gatekeeper delle loro piattaforme; in parole più semplici, stabilire ora un atto di proprietà su terreni, beni ed eventi virtuali permetterebbe loro di far pagare un accesso alla clientela in un secondo momento, riscrivendo le regole a proprio piacimento. Prendiamo il caso del Manchester City come esempio: la squadra allenata da Pep Guardiola è sempre stata precursore nel mondo delle criptovalute; i citizens infatti sono stati tra i primi a lanciare le loro NFT.

Ma ora il progetto si è decisamente allargato: il Manchester City vuole costruire il primo stadio di calcio nel Metaverso grazie alla collaborazione con Sony. Ospitare eventi e partite in questa nuova sede, permetterebbe al City di imporre un prezzo d’accesso ai propri fans, ma soprattutto di rivoluzionare il rapporto calcio-tv. Attualmente infatti, è la Premier League a ridistribuire a peso d’oro il pacchetto unico di diritti alle varie emittenti. Ma col sistema del Metaverso, i club come il City potrebbero mettersi in proprio dettando modalità della rivendita.

Il battesimo dei Brooklyn Nets nel Metaverso

Servono delle tecnologie sofisticatissime per mappare il terreno di gioco e restituire un’immagine 3D quasi indistinguibile dal reale. Un esperimento del genere è stato già portato avanti dai Brooklyn Nets, franchigia dell’NBA. I Nets sono stati il primo team professionistico ad abbracciare il Metaverso. Per costruire il “Netaverse”, la società newyorkese ha allestito un centinaio di telecamere ad alta definizione attorno al parquet del Barclays Center.

Questo sistema è in grado di restituire una copia pressochè identica del campo, dei giocatori e della partita ripresi dalle telecamere. I fan possono accedere a questa realtà tramite tecnologie VR ed esplorare l’arena in ogni suo angolo, generando una nuova dimensione di intrattenimento a cavallo tra realtà fisica e virtuale.

Anche gli Australian Open guidano la rivoluzione

Tutti questi passi verso la nuova realtà spinta da Zuckerberg e l’industria tech, sono accompagnati da grandi quesiti. Chi si occuperà di garantire la sicurezza e di regolamentare il Metaverso? Che ne sarà del mondo fisico? E soprattutto, riuscirà il Metaverso ad attrarre la fetta mainstream dell’utenza digitale?

Alcuni numeri-campione ce li fornisce il tennis. Anche l’Australian Open ha costruito un suo campo virtuale, grazie alla sinergia con Decentraland. Si tratta di un dettagliato rendering di Melbourne Park, nello stato del Victoria. E’ possibile organizzare eventi tra gli impianti del Grand Slam Park, della Rod Laver Arena e degli altri. I dati, per l’appunto, sono incoraggianti: dalla sua inaugurazione, il Metaverso degli AO ha attirato tra i 4.000-5.000 visitatori unici al giorno.

Niente male come inizio. Col trasloco sempre più ingente di eventi, informazioni e personaggi nel Metaverso, non è esclusa la possibilità di un futuro sportivo ad alto potenziale virtuale.

