Il Tottenham si è reso protagonista di una brutta prestazione contro il Brighton che ha colto il successo casalingo in Premier per 1-0. Ma al di là della partita e del risultato, se Mourinho non fosse già abbastanza arrabbiato, quello che è successo su un giornale locale non ha di certo migliorato la situazione…

Un tifoso del Manchester United, Sahlil Arona, 29enne di Nuova Delhi ha vinto 5.000 sterline giocando la sconfitta del Tottenham e fin qui tutto ok. Se non fosse che parte di quel bottino sia stato destinato a comprare un’intera pagina pubblicitaria dell’Enfield Independent, giornale del paese in cui si allena il Tottenham, giusto per far arrivare un piccolo messaggio a Mou. Questo.