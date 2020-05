Vincenzo Spadafora: “A breve un Decreto con misure per i collaboratori sportivi”

Dal nostro partner OAsport.it

Affida ad un video su Facebook un’importante comunicazione il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, circa le misure economiche in favore dei collaboratori sportivi. Un’importante novità comunicata riguarda le indennità di aprile e maggio, che saranno automatiche per chi ne aveva diritto già a marzo.

Spiega Spadafora: “Tra oggi e domani sarà portato in Consiglio dei Ministri un Decreto che conterrà tutte le risorse necessarie per versare i 600 euro del bonus di marzo ai 47744 lavoratori sportivi che ancora lo attendono, indipendentemente se abbiano un reddito superiore o inferiore ai 10000 euro“.

Continua così il Ministro: “Ci saranno anche risorse per il bonus di aprile e maggio. La buona notizia è che quanti hanno fatto domanda a marzo riceveranno automaticamente il bonus di aprile e maggio. Vogliamo consentire di chiedere il bonus anche a quanti non lo hanno fatto a marzo per dimenticanza o perché arrivati oltre il tempo limite o perché hanno saputo in ritardo della misura“.

