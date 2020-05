Violate le norme per il Coronavirus: LASK Linz penalizzato di 12 punti in Austria

Mano pesante della lega austriaca nei confronti dell'ormai ex capolista della Bundesliga, penalizzata di 12 punti e con una multa da oltre 75.000 euro per aver infranto le norme durante la pandemia con allenamenti collettivi, all'epoca proibiti. Il LASK ha annunciato ricorso, intanto inizierà i playoff a -3 dal Salisburgo.

Violare le norme anti Coronavirus può costare caro: ne sa qualcosa il LASK Linz, club austriaco, che è stato penalizzato di ben 12 punti in classifica e multato di circa 75mila euro per aver svolto allenamenti collettivi quando ancora non era consentito dai protocolli. E' praticamente una prima volta a livello europeo e la speranza e che serva a tutti perchè con la pandemia non si può scherzare. Il club di Linz ha già annunciato ricorso ma intanto dovrà iniziare i playoff con 3 punti di distacco dal Salisburgo, dopo che aveva chiuso la prima fase con 6 lunghezze di margine, 54 a 48.

Il regolamento della Bundesliga austriaca dice che i punti in classifica vengono dimezzati nel passaggio ai playoff, a cui partecipano le prime sei formazioni della prima fase: in questo momento per il LASK Linz sarebbe a rischio, non solo la caccia al titolo, ma anche la qualificazione ai preliminari di Champions League.

