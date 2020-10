Calcio

Wenger: "La Superlega Europea distruggerebbe la Premier"

L'ex tecnico dell'Arsenal attualmente Chief of Global Football Development della FIFA dà la sua idea sulla Superlega Europea: "Non credo che l'Europa sia pronta per questo. Per loro, per loro la cosa migliore da ottenere è creare un campionato europeo. Quindi questo significa distruggere la Premier League, fondamentalmente".

