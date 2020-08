La Juventus di mister Lamberto Zauli si arrende Real Madrid di Raul Gonzalez Blanco, l'Inter di mister Madonna ha la meglio sul Rennes. Sarà Inter contro Real ai quarti di finale della Champions League dei giovani (Under 19).

Ecco il quadro dell'ultima giornata degli ottavi di finale di Youth League a Nyon: in campo le squadre italiane, con l'Inter a sorridere e la Juventus a rimpiangere l'occasione persa.

Inter-Rennes 1-0 (77' Casadei)

Il quarto di finale di Nyon tra i nerazzurri guidati da mister Armando Madonna e la compagine francese del Rennes si decide al 77esimo minuto di gioco: cross dalla sinistra di Vezzoni e incornata vincente di Cesare Casadei, 17enne di Ravenna di ruolo trequartista. Match winner al debutto in Youth League, non male per un ragazzo di cui si dice un gran bene da tempi non sospetti.

Juventus-Real Madrid 1-3 (Tongya, 30' Arribas, 32' Gonzalez, 57' Latasa)

Parte fortissimo la Juventus di Lamberto Zauli, in vantaggio di una rete in virtù della serpentina devastante dell'ex stellina della Nazionale italiana Under 17 Franco Tongya ma anche di un uomo dopo l'espulsione diretta di Jordi. Bianconeri in controllo fino alla mezzora, poi il black out totale: in due minuti Arribas e Gonzalez affondano come coltello nel burro e puniscono la distratta difesa della Juventus, nella ripresa il "9" Latasa chiude i conti. Sarà dunque il Real Madrid di mister Raúl González Blanco - leggenda Merengues impegnato nella proverbiale gavetta per diventare allenatore di alto livello - a sfidare l'Inter ai quarti di finale; niente derby d'Italia, purtroppo per i nostri colori.

Il quadro dei quarti di finale

18 agosto: DINAMO ZAGABRIA-BENFICA

18 agosto: MIDTJYLLAND-AJAX

19 agosto: RED BULL SALISBURGO-LIONE

19 agosto: INTER-REAL MADRID

Semifinali 22 agosto; Finale 25 agosto

