Il Real Madrid di mister Raul Gonzalez Blanco dopo la Juventus elimina anche l'Inter di Madonna: nerazzurri ko ai quarti di Youth League, Madrid in semifinale dove affronterà il Salisburgo.

Al 59esimo il portiere dell'Inter Giacomo Pozzer respinge il calcio di rigore di Chust consentendo ai suoi di restare sullo 0-0; nella stessa azione i nerazzurri perdono il terzino Vezzoni, espulso per somma di ammonizioni. A conti fatti è questo l'episodio chiave del match, ancor più del rigore parato.

Troppo Real Madrid per l'Inter: al minuto 64 Arribas si invola sulla sinistra e centra per Park, che in spaccata insacca a porta vuota dopo aver bruciato uno statico Agoumé. I nerazzurri ci provano con orgoglio nonostante l'inferiorità numerica ma sbattono sui guantoni dell'ottimo Luis Lopez. Il Real chiude i conti con il rigore provocato da Kinkoue e trasformato da Gutierrez e con il colpo di testa di Morante assistito dal solito Arribas.

