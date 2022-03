La Juventus Primavera batte 2-0 il Liverpool nel quarto di finale di Youth League e centra il passaggio in semifinale (in modalità Final Four). A Vinovo, in gara secca, decidono i gol di Miretti al 66’ e di Chibozo al 70’. Un traguardo storico per le giovanili della Juventus, che mai si era spinta così in là nella storia di questa competizione.

A Vinovo era presente anche una delegazione dello staff tecnico della prima squadra - formata dal vice di Allegri, Landucci, e dai collaboratori Trombetta e Padoin - e tutta la dirigenza al completo con Nedved, Cherubini, Storari e tutti i responsabili dell’area tecnica dedicata all’attività giovanile bianconera. Prima del match, una delegazione del Liverpool aveva commemorato le vittime della stage dell’Heysel, come sempre ormai ogni qualvolta le due squadre si incrociano, a partire dal quarto di finale della Champions League 2004/05, che segnò il primo incrocio proprio dalla tragica finale della Coppa dei Campioni 1985.

Final Four a Nyon dal 22 aprile

Tornando alla Youth League, la Juventus Primavera dunque accede alle fase delle migliori quattro. Nell’urna troverà le vincenti delle due sfide di domani, PSG-Salisburgo e Borussia Dortmund-Atletico Madrid. Da capire la quarta partecipante.

Tutto è bloccato infatti ancora dall’incrocio tra Dinamo Kiev e Sporting Lisbona, che non è stato giocato a causa degli avvenimenti di questi giorni che purtroppo ben conosciamo. La vincente dovrebbe sfidare il Benfica proprio in quello che sarebbe il quarto match di questi quarti di finale, ma su cui la UEFA ancora non ha ancora dato comunicazioni a riguardo. C’è tempo però. La Final Four di Nyon è infatti prevista con le semifinali il 22 aprile e la finale il 25 aprile.

