Giornata da incubo per il trequartista del Lione Da Silva in Youth League: ripete il rigore 3 volte, se lo fa parare 3 volte! E così è il Salisburgo a passare con pirotecnico 4-3!

Il Salisburgo ha battuto 4-3 il Lione qualificandosi per le semifinali di Youth League dove affronterà la vincente di Inter-Real Madrid. Il risultato sportivo passa però in secondo piano di fronte a quanto successo sul campo di Nyon...

Serie A Cagliari, 3 positivi al Coronavirus: rimandato il ritiro previsto per giovedì 20 agosto DA UN' ORA

Già, perchè il centrocampista offensivo del Lione Florent Da Silva si è fatto parare per ben tre volte un calcio di rigore! "Captain Fantastic" Antosch, portiere del Salisburgo, ha ipnotizzato per tre volte di seguito l'avversario dal dischetto. Come è possibile? Il direttore di gara ha fatto ripetere per ben due volte il penalty per irregolarità dell'estremo difensore austriaco. Il quale non ha battuto ciglio e dopo la prima parata ha concesso bis e tris!

Play Icon WATCH La tripletta di Mbappè affonda il Lione: gli highlights di Lione-PSG 1-5 in 90 secondi 00:01:34

Serie A Colpo di scena al Lecce: Liverani non è più l'allenatore dei salentini, è ufficiale DA UN' ORA