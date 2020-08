Dopo aver eliminato Juventus e Inter, rispettivamente agli ottavi e ai quarti, il Real Madrid di Raul si aggiudica la Youth League. Benfica battuto in finale 3-2 grazie alle reti di Pablo, Gutierrez e all'autogol di Jocu. Primo titolo con l'Under19 per l'ex numero 7 dei Galacticos.

Un cammino quasi impeccabile, culminato nel miglior modo possibile: il Real Madrid di Raul si aggiudica la Youth League, archiviando in finale la pratica Benfica dopo un'avvincente sfida terminata 3-2. Ad aprire le marcature ci ha pensato Pablo prima della mezz'ora, poi il raddoppio grazie all'autogol di Jocu. Ramos accorcia le distanze per i portoghesi nella ripresa, prima che, a rimettere la partita in ghiaccio per i blancos ci pensi Gutierrez Ortega. Ancora Ramos riporta in partita le aquile al 58esimo ma non basta, il rigore sbagliato da Dantas poco dopo condanna il Benfica e consacra campione il Real Madrid per la prima volta nella storia della competizione.

Il cammino del Real

Un cammino lineare quello dei ragazzi di Raul, primi del proprio girone davanti a Club Brugge e PSG e sconfitti solo una volta nell'intera competizione, 2-4 contro il Galatasaray. Agli ottavi i galacticos ribaltano per 3-1 la Juventus dopo lo svantaggio iniziale, ai quarti tutto facile nella sfida contro l'Inter (3-0). Vittoria di misura in semifinale contro il Salisburgo (2-1) e adesso, è davvero il momento di festeggiare. Raul può, così, alzare al cielo il primo titolo della propria carriera da allenatore con l'Under 19.

