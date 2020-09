In molti hanno sentenziato che il rientro in campo di Nicolò Zaniolo sia avvenuto troppo presto dopo la rottura del crociato anteriore del ginocchio destro e che per questo motivo sia incappato nello stesso infortunio al ginocchio sinistro. Per questo motivo gianlucadimarzio.com ha intervistato il professor Mariani, che aveva operato il giocatore la prima volta e che si difende dalle accuse sia di non aver eseguito bene l'intervento, sia di aver fatto seguire al ragazzo un iter postoperatorio sbagliato (motivo per cui si sarebbe scelto di far operare Zaniolo in Austria da un altro medico, secondo alcuni).

Se l’ho vista come una mancanza di fiducia nei miei confronti? Assolutamente no, Anzi spero che il collega in Austria lo operi bene, come fatto da me con il ginocchio destro. In fondo sono un tifoso anche io.

Secondo molti, come detto, la scelta di far rientrare Zaniolo così presto sarebbe stata affrettata, ma Mariani non ci sta.

Questi pseudo addetti ai lavori dicono stupidaggini.

Ed ecco perché: "Faccio un esempio, Zaniolo si è infortunato lo stesso giorno di Demiral. Loro sono rientrati in partita ufficiale a 20 giorni di distanza. Le aggiungo che nello stesso periodo ho operato un altro grande atleta come Memphis Depay che è rientrato fino a giocare la semifinale di Champions League e la gara contro l’Italia di lunedì scorso. Tante volte la gente parla solo per il gusto di non stare in silenzio”.

E allora perché è accaduto? "Prima di tutto può capitare che un giocatore abbia la sfortuna di incappare due volte nello stesso infortunio. [...] n questi casi la predisposizione e la struttura ossea del ginocchio può essere uno dei fattori determinanti".

Dopo l'operazione in Austria, inizierà un nuovo iter postoperatorio, che per Mariani sarà sicuramente un metrto di paragone: "Adesso l’entourage del giocatore scoprirà la differenza del percorso riabilitativo perché li potrà confrontare. Per precisione tutta la parte riabilitativa è stata svolta a Trigoria, in piena sintonia con le mie indicazioni e con il massimo della professionalità da parte di medici, fisioterapisti e preparatori atletici della Roma".

