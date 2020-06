Zlatan Ibrahimovic viola le norme anti-covid: entra nello spogliatoio dell'Hammarby

L'attaccante del Milan, rientrato in Svezia mentre sta recuperando dall'infortunio al polpaccio, avrebbe violato le norme anti-coronavirus che permettono l'accesso allo spogliatoio soltanto ad allenatori e giocatori.

Zlatan Ibrahimovic potrebbe tornare a disposizione di Stefano Pioli in occasione della partita fra Milan e Roma il prossimo 28 giugno ma, nel frattempo, è rientrato in Svezia per recuperare dall'infortunio al polpaccio che non gli ha permesso di riprendere l'attività con i rossoneri scendendo in campo già in semifinale di Coppa Italia.

Nel weekend, Ibra ha seguito la partita della squadra dell'Hammarby, con cui si era già allenato durante il periodo di emergenza coronavirus in Italia, e, secondo quanto riportato dalla stampa locale, sarebbe entrato nello spogliatoio a fine gara per complimentarsi con i ragazzi per la vittoria sull'Ostersund. Così facendo, l'attaccante del Milan avrebbe violato le norme anti-Covid, che permettono l'accesso allo spogliatoio soltanto agli allenatori e ai giocatori.

Coppa Italia Napoli-Juventus: probabili formazioni e statistiche DA 28 MINUTI

Il segretario generale del calcio svedese, Mats Enquist, ha commentato così l'accaduto: "Devo saperne di più prima di poter parlare. Discuteremo con l'Hammarby".

Play Icon WATCH Mascherina e occhiali da sole: Ibrahimovic è tornato a Milano, fra oggi e giovedì gli esami 00:00:08

Bundesliga La Bundesliga in Diretta TV e Live Streaming: date, orari e nuovo calendario di tutti i match DA 2 ORE