Andrea Domenico Di Liberto è campione de mondo nel K1 200 m. Il canoista italiano si impone nella finale iridata dei Mondiali in corso a Copenhagen. Dil Liberto è il primo italiano a vincere un oro in una gara sprint dopo l'ultimo successo di Josefa Idem, risalente al 2001, ossia 20 anni fa.

Il canoista italiano è autore di una grande volata finale e, dopo essere stato a lungo secondo, chiude in testa in 34″78, rifilando 2 centesmi di distacco allo svedese Menning, che era stato davanti fino a quel momento. Bronzo per il lettone Akmens, a 16 centesimi da Di Liberto.

Tokyo 2020 Men's Kayak Four 500m Final - Tokyo 2020 - Highlights delle Olimpiadi 07/08/2021 A 06:06

Oro anche nel C2 500 m per la coppia formata da Nicolae Craciun e Daniele Santini. Parte bene la russia, i due azzurri restano leggermente indietro, ma nella seconda metà della gara vanno in progressione, aumentano i colpi e sorpassano i russi, partiti forse troppo forte e superati nel finale anche dall'Ungheria. Bronzo quindi per l'equipaggio russo.

MANFREDI RIZZA, ARGENTO DI CUORE: IL FILM DELLA SUA GARA

Tokyo 2020 Oro Germania nel K-4 500 uomini, sorpasso all'Italia nel medagliere 07/08/2021 A 04:42