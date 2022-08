Una sola gara di fondo si è disputata nel pomeriggio di oggi agli Europei 2022 di canoa velocità e paracanoa, in programma nel corso degli European Championships 2022, a Monaco di Baviera, in Germania: l’Italia ha chiuso la terza giornata conquistando la quarta medaglia della rassegna.

Seconda medaglia di giornata e secondo bronzo per Carlo Tacchini, che medesimo piazzamento nella specialità non olimpica del C1 5000 maschile. Le altre tre gare di fondo previste per oggi sono state rinviate a domani per le avverse condizioni meteo. , che dopo il terzo posto odierno nella specialità olimpica del C1 1000 maschile , ottiene il. Le altre tre gare di fondo previste per oggi sono state rinviate a domani per le avverse condizioni meteo.

Carlo Tacchini oggi chiude al terzo posto ed ottiene il bronzo in 23:13.346, a 22.543 dall’oro del tedesco Sebastian Brendel, primo in 22:50.803. L’argento va al magiaro Balazs Adolf, secondo in 22:52.684 (+1.881). Resta ai piedi del podio lo spagnolo Diego Romero, quarto in 23:18.674 (+27.871).

Quinta posizione per l’ucraino Andrii Zakharov in 23:56.973 (+1:06.170), davanti all’austriaco Manfred Pallinger, sesto in 24:23.877 (+1:33.074), ed al polacco Lukasz Witkowski, settimo in 24:51.625 (+2:00.822). Ritirato lo slovacco Matej Rusnak, non partiti l’armeno Rade Pedich ed il lussemburghese Dario Maksimovic.

ORDINE D’ARRIVO C1 5000 MASCHILE

1 GER BRENDEL Sebastian 22:50.803

2 HUN ADOLF Balazs 22:52.684 +1.881

3 ITA TACCHINI Carlo 23:13.346 +22.543

4 ESP ROMERO Diego 23:18.674 +27.871

5 UKR ZAKHAROV Andrii 23:56.973 +1:06.170

6 AUT PALLINGER Manfred 24:23.877 +1:33.074

7 POL WITKOWSKI Lukasz 24:51.625 +2:00.822

DNF SVK RUSNAK Matej DNF

DNS ARM PEDICH Rade DNS

DNS LUX MAKSIMOVIC Dario DNS

