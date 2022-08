Con le tre gare del fondo non disputate ieri per le avverse condizioni meteo e recuperate oggi pomeriggio si sono chiusi gli Europei 2022 di canoa velocità, andati in scena nel corso degli European Championships 2022 a Monaco di Baviera, in Germania: l’Italia ha conquistato in queste prove una medaglia d’argento. Il merito è stato di Susanna Cicali, che nel K1 5000 femminile si è classificata seconda in 22:55.712, a 0.850 dall’oro della magiara Emese Kohalmi, prima in 22:54.862. A completare il podio è stata la spagnola Eva Barrios, terza in 22:55.775, a 0.913, battuta dall’azzurra per soli 63 millesimi.

Nel K1 5000 maschile Nicola Ripamonti si è classificato 12°: l’oro è andato al lusitano Fernando Pimenta, primo in 20:14.447, davanti allo spagnolo Walter Bouzan, secondo in 20:17.659, a 3.212. I primi due hanno fatto il vuoto: bronzo al polacco Rafal Rosolski, terzo in 20:44.717, a 30.270. Nel C1 5000 femminile, senza azzurre in gara, il titolo è andato alla spagnola Maria Corbera, che ha dominato vincendo in 25:46.953, miglior prestazione europea. Argento alla teutonica Annika Loske, seconda in 26:42.746, a 55.793, bronzo all’ucraina Liudmyla Babak, terza in 26:48.788, a 1:01.835.

