Gli Europei 2022 di canoa velocità e paracanoa, in programma nel corso degli European Championships 2022, sono proseguiti oggi, sabato 20 agosto a Monaco di Baviera, in Germania: nella sessione pomeridiana della seconda giornata l’Italia ha conquistato la seconda medaglia della rassegna.

Dopo l’argento centrato ieri da Nicolae Craciun e Daniele Santini nella specialità non olimpica del C2 1000 maschile, è ancora la canadese a contribuire al medagliere azzurro, questa volta nella specialità olimpica del C1 1000 maschile, grazie a Carlo Tacchini.

L’azzurro oggi chiude al terzo posto ed ottiene il bronzo in 3:51.637, a 1.956 dall’oro del romeno Catalin Chirila, primo in 3:49.681. L’argento va al ceco Martin Fuksa, secondo in 3:50.032 (+0.351). Resta ai piedi del podio l’ucraino Pavlo Altukhov, quarto in 3:54.611 (+4.930).

Quinta posizione per il francese Adrien Bart in 3:55.347 (+5.666), davanti al polacco Wiktor Glazunow, sesto in 3:56.123 (+6.442), ed al moldavo Serghei Tarnovschi, settimo in 3:57.002 (+7.321). Ottavo il magiaro Balazs Adolf in 3:57.152 (+7.471), nono lo slovacco Matej Rusnak in 4:04.113 (+14.432).

ORDINE D’ARRIVO C1 1000 MASCHILE

1 ROU CHIRILA Catalin 3:49.681

2 CZE FUKSA Martin 3:50.032 +0.351

3 ITA TACCHINI Carlo 3:51.637 +1.956

4 UKR ALTUKHOV Pavlo 3:54.611 +4.930

5 FRA BART Adrien 3:55.347 +5.666

6 POL GLAZUNOW Wiktor 3:56.123 +6.442

7 MDA TARNOVSCHI Serghei 3:57.002 +7.321

8 HUN ADOLF Balazs 3:57.152 +7.471

9 SVK RUSNAK Matej 4:04.113 +14.432

