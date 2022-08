Dopo la paracanoa, anche la canoa italiana inizia bene l’ultima giornata degli Europei di canoa velocità di scena all’Olympic Regatta Centre di Monaco di Baviera. Nella paracanoa tre medaglie: oro per Federico Mancarella nel KL2 200m, argento per Esteban Fairas nel KL1 200m, argento anche per Eleonora De Paolis nel suo KL1 200m.

Andrea Schera e Samuele Burgo sono terzi nella finale continentale di K2 1000 in 3.15.062, completando il podio alle spalle della Germania di Martin Hiller e Tamas Grossmann (3.13.812) e alla Spagna di Francisco Cubelos ed Inigo Pena (3.14.505).

Il duo azzurro ha disputato una gara assai solida, rimanendo nelle posizioni di testa sin dal primo scatto. Per metà gara Burgo e Schera assaporano anche la possibilità di confermare l’argento degli scorsi Mondiali di Halifax, ma il duo iberico accelera nei secondi 500 metri mettendo il naso avanti agli azzurri, che chiudono comunque con quattro decimi di margine sull’Ungheria.

Un risultato che potrebbe apparire come un passo indietro rispetto a due settimane fa in Canada, ma c’è anche da sottolineare in che modo è arrivato il risultato: se ad Halifax gli azzurri furono sì secondi, ma ad oltre quattro secondi dai tedeschi, questa volta Burgo e Schera se la sono giocata fino all’ultimo metro.

Dicevamo dell’Ungheria, quarta in 3.15.491; le altre Nazionali sono invece molto più dietro. Quinto posto per la Serbia in 3.19.249, avanti alla Gran Bretagna in 3.19.455; Danimarca che invece non abbatte il muro del 3.20, settimo (3.20.548), con la Norvegia (3.21.918) e Portogallo (3.22.073) a chiudere la classifica.

