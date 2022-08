Manfredi Rizza e Andrea Di Liberto si confermano campioni europei nel K2 200m: la coppia azzurra, dopo il successo dello scorso anno, si impone anche a si confermano campioni europei nel K2 200m: la coppia azzurra, dopo il successo dello scorso anno, si impone anche a Monaco 2022 e conquista l'oro davanti alla Polonia e alla Lituania.

Prova di forza per l'equipaggio italiano, che riesce a stare davanti insieme a tutte le altre imbarcazioni per l'intera gara; nel finale, però, un paio di colpi in più permettono agli azzurri di tagliare per primi il traguardo al fotofinish con Polonia e Lituania, e alla fine gli azzurri saranno davanti di 11 centesimi.

Ad

Il vicecampione olimpico Manfredi Rizza , però, non sarà in gara nella finale del K1 200m, ma ci sarà un altro italiano: Giacomo Cinti.

Canoa/Kayak Sprint Tacchini conquista il bronzo nel C1 1000 maschile 2 ORE FA

MANFREDI RIZZA, ARGENTO STORICO NEL K1! L'IMPRESA IN 100"

Canoa/Kayak Sprint Burgo e Schera conquistano l’argento nel K2 1000 ai Mondiali 07/08/2022 ALLE 16:08